Calciomercato Rinnovo Pulisic: l'americano riflette sul progetto Milan. Ma anche su sé stesso...

vedi letture

Christian Pulisic vuole riflettere con attenzione prima di dire sì al rinnovo con il Milan che è cambiato tanto nelle ultime settimane

Nemmeno il Mondiale in casa ha riconsegnato al Milan il vero Christian Pulisic che, tra squadra di club e nazionale, è ancora a secco di gol in gare ufficiali in questo 2026. Zero reti con il Diavolo e zero reti anche con gli Stati Uniti nel torneo iridato, tanto da aver ricevuto parecchie critiche in patria perchè tutti si aspettavano molto di più di lui. Ma il primo ad essere deluso del suo rendimento è lo stesso attaccante che ora è anche alle prese anche con un infortunio piuttoto serio che lo terrà fuori alcune settimane.

RINNOVO PULISIC: LA SITUAZIONE

In questo periodo lontano dai campi, Pulisic avrà l'occasione per riflettere sul suo futuro. Il suo contratto con il Milan scade nel 2027, ma i rossoneri hanno l'opportunità di prolungarlo automaticamente per un'altra stagione. E non intendono fermarsi lì perchè in via Aldo Rossi vogliono arrivare presto ad un accordo per il rinnovo fino al 2030 o 2031. The Athletic però ha riferito nei giorni scorsi che il giocatore vuole riflettere con attenzione prima di prendere una decisione sul suo futuro. Il prossimo 18 settembre, Capitan America compirà 28 anni, dunque il prossimo contratto sarà l'ultimo importante della sua carriera e per questo vuole pensarci bene.

RINNOVO PULISIC: CHRIS RIFLETTE SUL NUOVO MILAN E NON SOLO

Rispetto a quando è partito per il Mondiale, il Milan è cambiato completamente: una nuova dirigenza e soprattutto un nuovo allenatore. Ruben Amorim ha già avuto dei contatti con Pulisic in queste settimane e gli ha ribadito di voler puntare fortemente su di lui. Anche Gerry Cardinale lo considera un punto fermo del suo nuovo Milan e dunque è assolutamente incedibile. Prima di dire sì al rinnovo, Chris vuole però vedere da vicino il nuovo progetto sportivo del Diavolo e vuole riflettere anche su sé stesso dopo un 2026 da dimenticare completamente.