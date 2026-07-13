Primo Piano LIVE MN - Raduno Milan: Cardinale è arrivato a Milanello in elicottero

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Seguite insieme a noi il raduno del nuovo Milan di Ruben Amorim che si ritrova oggi a Milanello. Cliccate F5 per aggiornare la pagina

11.45 - Nella lista dei convocati di Ruben Amorim mancano sia Warren Bondo che Ismael Bennacer: il primo è in attesa di una sistemazione a breve sul mercato e non fa più parte del progetto rossonero, mentre l’algerino sta trattando la risoluzione e presto dovrebbe firmare con un club del Qatar un ricco contratto.

10.48 - Gerry Cardinale è arrivato a Milanello e lo ha fatto come faceva anni fa Silvio Berlusconi, cioè in elicottero. Il proprietario milanista, dopo aver accolto nei giorni scorsi Ruben Amorim ed essere stato al suo fianco anche durante la conferenza stampa di presentazione, ha voluto essere vicino al tecnico portoghese e ai giocatori rossonero nel giorno della ripresa degli allenamenti in vista della nuova stagione. (Cardinale arrivato in elicottero anche per una questione pratica nell accorciare i tempi di arrivo a Milanello ed essere piu presente).

10.31- Anche Jovan Kirovski, direttore tecnico di Milan Futuro che riprenderà domani gli allenamenti, è arrivato a Milanello.

10.21 - Poco dopo il CEO rossonero Massimo Calvelli, altri due dirigenti del Milan hanno fatto il loro ingresso a Milanello dove oggi è in corso il raduno della squadra di Ruben Amorim: sono infatti arrivati nel Centro Sportivo milanista sia Hendrik Almstadt, Direttore del Player Trading che Bobby Gardiner, Director of Football Intelligence del club di via Aldo Rossi.

10.10 - Anche Massimo Calvelli, CEO del Milan, è arrivato pochi istanti fa nel Centro Sportivo di Milanello dove oggi è in programma il raduno della nuova squadra rossonera di Ruben Amorim. Il dirigente milanista vuole far sentire la vicinanza della società all'allenatore e alla squadra nel giorno della ripresa degli allenamenti.

09.05 - Dopo le visite mediche sostenute ieri, il programma di oggi dei giocatori del Milan prevede: colazione, sessione di test fisici, pranzo, riposo e allenamento sul campo esterno alle 18.

08.00 - Oggi riparte ufficialmente la stagione del Milan con il classico raduno di Milanello. Ruben Amorim, nuovo allenatore rossonero, ha convocato 26 giocatori che si dovevano presentare questa mattina entro le 8 per la colazione insieme e successivamente si sottoporranno ai test fisici. Alle 18, invece, è in programma il primo allenamento sul campo esterno. Alcuni giocatori, come riporta l'inviato di Milannews.it, hanno dormito a Milanello: tra questi ci sono per esempio Gila, Gabbia, Fofana, Bartesaghi, Athekame, Nkunku, Ricci, Comotto, Camarda, Musah e A. Cisse. Il primo ad arrivare questa mattina è stato Odogu, seguito poi da Pittarella, Terracciano, Loftus-Cheek, Torriani, Pavlovic, Athekame, Tomori e Chukwueze.

07.00 - Di seguito si riporta la lista dei 26 giocatori convocati da Ruben Amorim per il raduno del Milan di oggi a Milanello:

PORTIERI: Bouyer, Pittarella, Terracciano P., Torriani

DIFENSORI: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Karaca, Odogu, Pavlović, Terracciano F., Tomori

CENTROCAMPISTI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci

ATTACCANTI: Camarda, Chukwueze, Cissè A., Guernier, Kostić, Nkunku, Yahya Idrissi

Amici e amiche di Milannews.it, oggi parte ufficialmente la stagione 2025-2026 del Milan con il classico raduno di Milanello. Ruben Amorim ha convocato 26 giocatori (mancano ovviamente coloro che sono stati impegnati al Mondiale), che sono già tutti presenti nel Centro Sportivo di Carnago. Grazie al nostro live testuale potrete rimanere aggiornati su tutto quello che succederà oggi a Milanello. Restate con noi!!!