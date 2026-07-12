L'infortunio di Gimenez complica la cessione: out fino a fine agosto, può fare il vice-Ramos

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Santi Gimenez fuori almeno un mese e mezzo: l'addio in estate si complica e può rimanere al Milan come vice di Gonçalo Ramos

Se c'era una cosa praticamente certa di quest'estate era che Santiago Gimenez era pronto a cercarsi una nuova destinazione e il Milan a cederlo. L'investimento del gennaio 2025 sull'attaccante messicano, arrivato tra le acclamazioni e le grida di entusiasmo da Rotterdam dove giocava al Feyenoord, non ha funzionato a Milanello. Dopo un buon inizio, è calato già sul finale della stagione del suo arrivo: nell'ultima invece, complice un infortunio, è stato disastroso, senza segnare neanche un gol in campionato. Il recente infortunio, però, complica i piani di vendita del Milan e Gimenez potrebbe rimanere come vice-Ramos.

MILAN, GIMENEZ IN VENDITA? L'INFORTUNIO COMPLICA TUTTO

Santiago Gimenez è partito per il Mondiale di casa carico di aspettative e lastricato di buone intenzioni, ironizzando anche sul fatto che potesse essere il capocannoniere del torneo iridato. La realtà dei fatti è stata molto diversa: El Bebote ha giocato molto poco ed è entrato solo negli spezzoni (neanche tutti) dei finali di gara, senza riuscire a incidere in alcun modo. Il suo torneo è finito nei minuti di recupero dell'ottavo perso con l'Inghilterra: messa giù male la caviglia destra operata in inverno e distorsione molto forte. Un colpo di sfortuna che costerà al messicano un nuovo stop di almeno un mese e mezzo se non due. Inutile dire che con un problema di questo tipo, considerando un rientro al massimo per fine agosto, sarà difficile trovare un acquirente che possa decidere di investire su un attaccante che salta tutta la preparazione per un infortunio in una zona già operata. Dunque sono stati stravolti anche i piani di cessione del Milan che, adesso, faticherà a trovare degli acquirenti.

MILAN, GIMENEZ PUÒ RIMANERE

Il Milan sicuramente tenterà di capire se ci sono margini di cessione, con qualche squadra disposta a prendersi un giocatore infortunato o tuttalpiù appena uscito da un infortunio. Ed è per questo che il club rossonero potrebbe essere costretto a rivedere i suoi piani su Santiago Gimenez, forzato dagli eventi contingenti. Ed è sempre per questo motivo che si fa largo nel club e nella mente di Amorim di trattenere il centravanti messicano e renderlo vice-Gonçalo Ramos, quantomeno a inizio gennaio. Forse le meno pressioni, di cui ha sempre sembrato patire un po', lo potranno anche aiutare a sbocciare con più facilità. Una situazione che sarà da monitorare molto attentamente nel corso dei prossimi giorni o settimane.