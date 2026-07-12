Primo Piano Si parla troppo poco di Nkunku: il piano di Amorim per riportarlo al top

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La nuova stagione del Milan ha preso subito una direzione per quanto riguarda l'attacco rossonero. Rivoluzione. Il futuro di Rafa Leao sembra ormai tracciato, con il portoghese pronto a lasciare il Milan, così come per la situazione del Bebote (infortunato) Gimenez. Colui che potrebbe restare sarebbe Christian Pulisic, pupillo della società e possibile nuovo uomo immagine del Milan di Amorim. E Christopher Nkunku? In pochissimi hanno parlato del francese. Lo facciamo noi.

NKUNKU CARICO PER PRENDERSI IL MILAN

Con un post social apparso sul suo profilo Instagram, l'ex attaccante di PSG e Chelsea sembra carico e volenteroso di fare bene nella sua stagione in rossonero. Un rilancio dopo un primo anno tra difficoltà fisiche e chiari ed evidenti problemi tattici. Nel Milan di Allegri uno come Nkunku c'entrava poco, lo sappiamo. Ecco perchè con Ruben Amorim il francese potrebbe davvero ritrovare gol e sorrisi.

IDEALE COME SECONDA PUNTA, MA NON SOLO

Nello schacchiere di Amorim, Christopher Nkunku potrebbe agire perfettamente da seconda punta o trequartista, dietro il centravanti che sarà con ogni probabilità Gonçalo Ramos. Niente più sponde a palla alta, niente più rincorse inutili o duelli contro difensori centrali fisici. Nkunku sarà libero di agire negli spazi, dietro la punta e di intermezzo tra la trequarti e l'area di rigore. Certo, dovrà ritrovare freschezza e atletismo, elementi che sono mancati nel suo primo anno in Italia. La stagione di Nkunku potrebbe quindi rivelarsi più interessante del previsto.