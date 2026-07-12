Milan, -1 al raduno. Chukwueze e Musah in missione per convincere Amorim: la porta è aperta

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Il Milan domani inizia la stagione con il raduno a Milanello: Chukwueze e Musah vogliono convincere Amorim che ha lasciato la porta aperta

Il Milan si prepara a dare il via ufficiale alla sua stagione. Manca solamente un giorno all'inizio dei lavori a Milanello che, quest'anno, saranno condizionati all'inizio dall'assenza dei giocatori che sono stati impegnati al Mondiale in Nord America e che rientreranno alla base uno dopo l'altro dall'ultima settimana di luglio in avanti. Eppure tra i giocatori che saranno a disposizione di Amorim, ce ne sono alcuni che si giocano tanto: in particolare Samuel Chuwkueze e Yunus Musah.

MILAN, AMORIM: PORTA APERTA PER CHUKWUEZE E MUSAH

Tra i passaggi salienti della conferenza stampa di presentazione di Ruben Amorim, andata in scena mercoledì a Casa Milan, uno dei punti di maggiore discussione è quanto il tecnico portoghese ha citato due calciatori che rientrano dal prestito: Samuel Chukwueze e Yunus Musah. Sostanzialmente, l'allenatore rossonero ha lasciato la porta aperta a entrambi, sottolineando soprattutto per il nigeriano che ci sono delle caratteristiche che potrebbero essere funzionali al suo gioco. Ed effettivamente Chukwueze potrebbe sfruttare i due uomini sulla trequarti dietro la punta che caratterizzano lo schieramento di Amorim. Allo stesso tempo Musah può mettersi in mostra sulle corsie esterne, altre zone nevralgiche per come imposta il suo gioco l'ex United e Sporting.

MILAN, CHUKWUEZE E MUSAH IN MISSIONE

Alla luce di tutto questo e galvanizzati dalle parole di Ruben Amorim che avranno avuto modo di ascoltare, la missione di Samuel Chukwueze e Yunus Musah deve essere quella di sfruttare la possibilità di lavorare sin da subito con il tecnico per entrare in quella porta che l'allenatore stesso ha lasciato aperta. Ci saranno allenamenti e anche test amichevoli in cui nigeriano e statunitense potranno mettersi in mostra. La stagione di Chukwueze in prestito è stata discreta, anche se spezzata da qualche stop fisico e dalla Coppa d'Africa: con il Fulham ha giocato 25 partite con 3 gol e 4 assist. Molto peggio è andata l'esperienza di Musah all'Atalanta: spesso relegato in panchina e pochi minuti. In totale ha giocato 27 partite con 2 gol e 1 assist.