Leao fa lo show col Portogallo. Con il Milan non cambia nulla: verso l'addio

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Rafael Leao si è preso la scena a Toronto nella vittoria del Portogallo sulla Croazia: nonostante questo si va verso l'addio con il Milan

Rafael Leao questa notte a Toronto ha fatto lo show con la maglia del Portogallo. Alla prima da titolare in questo Mondiale, dopo soli scampoli nelle tre gare del girone, il numero 10 rossonero non ha deluso le aspettative ed è stato uno dei migliori in campo, se non il migliore. A coronamento della sua gara un assist meraviglioso per Gonçalo Ramos, decisivo. Tutto questo non cambierà i piani del Milan: si va verso l'addio. Il punto della situazione.

LEAO SHOW CON IL PORTOGALLO

Anche questa notte, a caldo dopo la vittoria contro la Croazia, Rafa Leao ha ribadito: "Ho avuto una stagione molto complicata a livello di infortuni". Ebbene, a parte l'ultimo spezzone di gara in cui sembrava sulle gambe, è sembrato che il milanista avesse finalmente trovato una buona condizione fisica. Una chimera che è andato inseguendo per tutto l'anno con il Milan e che possiamo oggettivamente affermare che non ha mai trovato. A vantaggio di Rafa è andata anche la posizione in campo: ha potuto sprigionare i suoi cavalli nella zona di campo che più lo stuzzica, la zona offensiva della fascia sinistra.

MILAN-LEAO: SARÀ ADDIO!

E allora ci si inizia a chiedere: ma se questo è il vero Leao ha senso venderlo? ma non può rimanere con i connazionali come Amorim e Ramos? Ma non si tratta di giocatori, allenatori o sensazioni dal campo, la realtà è che lui ha chiesto nuove sfide e Cardinale lo aveva precedentemente messo alla porta. E proprio ieri, nel contatto raccontato da MilanNews.it tra dirigenza rossonera ed entourage del portoghese, club e giocatore si sono detti in faccia per la prima volta di voler separare le strade. Amorim difficilmente interverrà, anche perché nel suo schieramento tattico non c'è molto spazio per le caratteristiche di Leao. Da via Aldo Rossi fissano il prezzo: 6o milioni di euro e l'apertura a fare anche un'operazione in prestito con obbligo. Ora saranno gli agenti, e non solo, a mettersi al lavoro in tal senso, cercando le migliori offerenti. E il Mondiale può ancora essere d'aiuto se permetterà a Leao, come stanotte, di mettere in vetrina le sue qualità e di attirare nuovi sguardi.

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