Primo Piano Dieci giorni all'inizio del calciomercato: non bastano Calvelli, Kirovski e Gardiner per costruire la rosa

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Tra dieci giorni inizia il calciomercato e il Milan si affida a una situazione temporanea: non bastano Calvelli, Kirovski e Gardiner

Mancano dieci giorni all'inizio ufficiale del calciomercato. Il prossimo 29 giugno al via le trattative con la finestra estiva, quest'anno anticipata di un paio di giorni rispetto alla storica data del 1° luglio. La sessione sarà aperta fino al 1° settembre. Considerando che c'è anche il Mondiale di mezzo, il tempo non manca ma deve essere organizzato e sfruttato al meglio. Oggi al Milan non c'è nessun nuovo responsabile dell'area tecnica o sportiva, le piccole operazioni di questi giorni sono avallate da Calvelli e guidate da Kirovski. Basteranno per tutta l'estate per allestire la squadra di Amorim?

MILAN, NON BASTANO CALVELLI, KIROVSKI E GARDINER PER IL MERCATO

Analizzando la situazione del Milan in maniera oggettiva, non si era mai visto un club che dovrebbe avere ambizioni alte, arrivare a dieci giorni dalle trattative senza una squadra dirigenziale chiara e definita. Non che non ci siano gli uomini a lavorare a Casa Milan ma, a oggi, risultano più come soluzioni provvisorie che altro. Non è un caso che l'Eintracht Francoforte abbia chiuso le porte per Krosche e Hardung: scavallata metà giugno non potevano privarsi dei loro uomini mercato che, peraltro, avevano già iniziato la programmazione della nuova stagione. Oggi a Casa Milan, mentre Cardinale continua il suo casting alla ricerca di qualcuno che gli dica "sì", ci sono figure provvisorie, almeno per adesso. C'è Massimo Calvelli, consigliere da autunno 2025, che ha assunto le deleghe di Furlani come CEO e che ha potere di firma fino a 10 milioni per il mercato, fino a 20 congiuntamente a quella di Stefano Cocirio per operazioni bancarie o finanziarie (LEGGI QUI); c'è l'amico di Ibra, Jovan Kirovski, direttore sportivo di Milan Futuro che sta portando avanti le prime trattative sui giovani come il controriscatto di Camarda, la cessione di Chaka e l'arrivo di Guernier; c'è poi Bobby Gardiner, l'analista dati che verrà promosso a capo scout e che sta già collaborando anche con Gerry Cardinale. Due dirigenti che non hanno o hanno poca esperienza sul calciomercato, a livello operativo e ad alti livelli. La considerazione logica che ne segue è: non bastano Calvelli, Kirovski e Gardiner per avviare e forse procedere tutta l'estate con il mercato del Milan.

MILAN, COSTRUIRE LA ROSA PER AMORIM

La risposta a questa domanda ce la daranno i posteri: un po' perché non si sa quanto durerà questo interregno e un po' perchè in generale a valutare il lavoro estivo è sempre il campo. Quello che è assolutamente certo è che il Milan non può dormire sul mercato, la rosa ha bisogno di essere valutata tra esuberi, richieste di cessioni, conferme e nuovi innesti. Il Diavolo ha un nuovo allenatore e ha anche una doppia competizione: la rosa dello scorso anno era troppo ridotta. Quest'anno però bisognerà far fronte ad alcune situazioni specifiche: rimarrà Modric? E Maignan e Rabiot? Alla fine, Leao troverà qualcuno che lo vuole comprare? Alcuni calciatori come Loftus, Estupinan e Fofana saranno trattati da esuberi e messi sul mercato? Sono tutte cose che andavano discusse e progettate in questi giorni, per potersi presentare pronti a inizio mercato. Con questa situazione ibrida non si sa nemmeno se il mercato del Milan verrà iniziato da alcuni dirigenti e finito da altri, quelli eventualmente che arriveranno. Questo non fa che complicare le cose, anche perché a fronte di uscite e conferme, Ruben Amorim merita che gli sia costruita una squadra che possa permettergli di fare il calcio che vuole esprimere in rossonero. Servirà finalmente un centravanti forte, innesti in mezzo al campo e sulle corsie laterali, oltre che ovviamente in difesa. Riuscirà a fare tutto questo il Milan senza aver ancora un direttore tecnico a capo di tutto? Anche qui, ai posteri l'ardua sentenza.

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