MN - Fuga di talento dal Milan. Bianchessi: "Parlano i fatti. Liberali errore tecnico ed economico clamoroso"

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L'ex responsabile scouting del Milan Mauro Bianchessi ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it del momento che sta attraversando il Diavolo.

Aurelien Guarnier (CLICCA QUI per vedere il suo arrivo a Casa Milan) è l'ultimo acquisto del Milan per andare a rinforzare l'U23, oggetto di discussione nel corso delle ultime settimane per via del lavoro svolto da Jovan Kirovski e proprietà. Di settore giovanile ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it uno che se ne intende, Mauro Bianchessi, che prima delle esperienze con Monza e Lazio ha lavorato per ben 10 anni nel Milan, vedendo passare dal Vismara diversi giocatori che oggi fanno la Serie A (e non solo).

Cosa ne pensa di questa fuga di talento dal settore giovanile?

“Parlano i fatti. Lo scorso anno Pisati, 2009, uno dei prospetti migliori del calcio Italiano, passa al Como a 0 euro. Arnavoldi, 2008, passa al Modena e già ha esordito in serie B. Bakoune 2006 lo porto a 0 al Monza e si rende protagonista della promozione in Serie A. Liberali, 2007, al Catanzaro, è stato un errore tecnico oltre che economico clamoroso perchè tra un paio di anni varrà decine di milioni. Oggi invece c’è Longoni, 2008, portiere titolare della nazionale, che passerà a 0 al PSG. Infine Lontani, 2008x sicuramente il miglior prospetto della Primavera, che passera al Parma ovviamente a 0. Per citarne solo qualcuno".