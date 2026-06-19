Finale Campionato Nazionale U15, Empoli-Milan posticipata di due ore per poter commemorare Igor Protti

Finale Campionato Nazionale U15, Empoli-Milan posticipata di due ore per poter commemorare Igor ProttiMilanNews.it
© foto di Federico De Luca
Ieri alle 23:30News
di Manuel Del Vecchio

La partita Empoli-Milan prevista domenica 21 giugno, valida per la finale del Campionato Nazionale Under 15 Serie A e B in programma presso lo stadio "Romeo Neri" di Rimini, sarà posticipata dalle ore 18:00 alle ore 20:00 per permettere, su richiesta del Comune di Rimini, lo svolgimento sul terreno di gioco della cerimonia di commemorazione in onore di Igor Protti, scomparso questa notte.