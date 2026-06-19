Toni: "Occorrerebbe dare ai tecnici dei giocatori da Milan. A volte si trova la scusa del tecnico..."

vedi letture

Luca Toni, intervistato da TMW, ha commentato così la scelta del Milan di affidare la panchina rossonera al portoghese

Il Milan guarda avanti con la volontà di aprire un nuovo capitolo della propria storia. Per costruire un progetto solido e duraturo, la dirigenza ha individuato in Ruben Amorim il profilo ideale per guidare la squadra verso una nuova fase ricca di ambizioni e obiettivi importanti.

La decisione arriva dopo una stagione complessa, segnata da prestazioni altalenanti e da risultati che non hanno soddisfatto le aspettative della società e dei tifosi. Per questo motivo il club ha scelto di intraprendere una nuova strada. Amorim sbarca in rossonero dopo la sua esperienza al Manchester United, portando con sé nuove idee.

La squadra dovrà assimilare gradualmente i principi del nuovo allenatore e crescere attraverso il lavoro costante. Intensità, organizzazione e mentalità offensiva saranno alla base del progetto tecnico. Ogni progresso passerà dal campo e dall'impegno quotidiano. Amorim avrà la responsabilità di riportare entusiasmo, competitività e una forte identità all'interno del Milan.

Intanto Luca Toni, intervistato da TMW, ha commentato così la scelta del Milan di affidare la panchina rossonera al portoghese: "Amorim al Milan? Prima degli allenatori bisognerebbe puntare sui giocatori. Non avendo raggiunto la Champions è chiaro che salta tutto. Però ripeto, occorrerebbe dare ai tecnici dei giocatori da Milan. A volte si trova la scusa del tecnico...".