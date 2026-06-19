Gli USA vincono anche senza Pulisic. Chris vicino ai compagni mentre George Weah ha assistito alla sfida sugli spalti

Gli USA vincono anche senza Pulisic. Chris vicino ai compagni mentre George Weah ha assistito alla sfida sugli spaltiMilanNews.it
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Ieri alle 23:09News
di Manuel Del Vecchio
Gli Stati Uniti di Pochettino battono 2-0 l'Australia e si qualificano agli ottavi di finale del Mondiale. Bella vittoria nonostante l'assenza di Pulisic

Vittoria importante per gli USA, che superano agilmente 2-0 l'Australia. Pochettino ha dovuto fare a meno di Pulisic, alle prese con un problema al polpaccio accusato nella gara d'esordio contro il Paraguay: il rossonero ha comunque viaggiato con la squadra ed è stato in panchina per dare vicinanza ai compagni. 

Succede tutto nel primo tempo: un autogol di Burgess in avvio e il gol di Freeman al termine della prima frazione bastano agli States per qualificarsi agli ottavi di finale del Mondiale. Una partita che aveva uno spettatore d'eccezione: sugli spalti era presente anche l'ex rossonero George Weah. Papà George sperava di vedere il figlio Timothy, che però è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. 