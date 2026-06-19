Gli USA vincono anche senza Pulisic. Chris vicino ai compagni mentre George Weah ha assistito alla sfida sugli spalti

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Gli Stati Uniti di Pochettino battono 2-0 l'Australia e si qualificano agli ottavi di finale del Mondiale. Bella vittoria nonostante l'assenza di Pulisic

Vittoria importante per gli USA, che superano agilmente 2-0 l'Australia. Pochettino ha dovuto fare a meno di Pulisic, alle prese con un problema al polpaccio accusato nella gara d'esordio contro il Paraguay: il rossonero ha comunque viaggiato con la squadra ed è stato in panchina per dare vicinanza ai compagni.

Succede tutto nel primo tempo: un autogol di Burgess in avvio e il gol di Freeman al termine della prima frazione bastano agli States per qualificarsi agli ottavi di finale del Mondiale. Una partita che aveva uno spettatore d'eccezione: sugli spalti era presente anche l'ex rossonero George Weah. Papà George sperava di vedere il figlio Timothy, che però è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti.