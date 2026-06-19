Calciomercato MN - Milan, contatti con l'agente George Gardi: i dettagli e il perché

vedi letture

Milan, per colmare il "vuoto" dirigenziale spunta il nome di George Gardi. Ecco chi è il consulente speciale che opera esternamente ai club

Se il nome di Jorge Mendes è tornato a riaffacciarsi attorno alle dinamiche del Milan, nonostante non abbia fattivamente partecipato all’assunzione di Ruben Amorim come allenatore rossonero, nelle ultime ore sta emergendo un nome nuovo che potrebbe entrare all’interno della Galassia Milan in supporto a quelli che sarano i componenti della nuova area sportiva del club. Si tratta di profilo importante, che nel corso dell’ultimo lustro ha avuto una crescita importante del proprio posizionamento all’interno del mondo del calciomercato internazionale. Stiamo parlando di George Gardi.

Ad oggi, per iniziare a inquadrare Gardi, non si può dire di lui che è semplicemente un agente Fifa o intermediario classico. Si può parlare di lui come un “deal maker”, ovvero un consulente speciale di un determinato club per il quale opera esternamente (non è un tesserato) per facilitarne operazioni di calciomercato che possono apparire complesse nella loro genesi. Una formazione iniziata come e con gli agenti ma passata poi nel lavoro fianco a fianco coi Presidenti.

CALCIOMERCATO MILAN: CONTATTI CON IL CLUB ROSSONERO

Perché vi parliamo di Gardi in chiave Milan? Perché risulta che ci siano stati dei sondaggi anche con lui per una possibile collaborazione una volta che la nuova struttura dell’area sport verrà messa in piedi e operativa. È di ieri la notizia che il momentaneo vuoto di potere potrebbe essere colmato dalle figure di Bobby Gardiner e Jovan Kirovski, ma si tratterebbe di una soluzione-ponte per iniziare a lavorare di concerto con Amorim sulla costruzione della squadra.

E qui si potrebbe inserire la figura di Gardi, abile tessitore di rapporti in tutta Europa come dimostrano le tante operazioni che ha portato a termine per il Galatasaray dal 2022 a oggi. Basti pensare che c’è stato il suo lavoro negli arrivi a Istanbul di Victor Osimhen, Leroy Sané, Dries Mertens e Mauro Icardi, giusto per citarne alcuni. E visto che in questi giorni la ridda dei nomi è ampia, anche dalla Turchia (sondato da tempo il nome dell'ex Fenerbahce, Devin Ozek), agli occhi del Milan certo non passa inosservato anche il differente palmares del deus ex machina delle trattative del Gala rispetto ad altri, considerati i 4 titoli, gli ottavi Champions e una squadra finita a sovrastare nettamente la concorrenza (Fener su tutti) in patria.

MILAN, CHI È GEORGE GARDI?

Nato a Firenze, il 30 maggio 1981, Gardi ha conseguito la laurea alla European School of Economics di Milano e ha fondato la sua agenzia di procure ovvero la Gardi Management. Regolarmente iscritto all’albo degli agenti FIGC. È attivo da oltre 20 anni nel mondo del calciomercato ed è una figura di riferimento non solo in Turchia e nelle aree mediterranee, ma il suo nome ha preso piede anche in Germania, Francia e Inghilterra.