Primo Piano Estupinan e Musah, il derby manda un messaggio al Milan: insistere può costare caro

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Estupinan e Musah: due casi che hanno dimostrato anche oggi di avere una risposta chiara da non ignorare assolutamente

Il pareggio di questo pomeriggio contro l'Inter non emette sentenze definitive, ma consegna al Milan due indicazioni difficili da ignorare: Pervis Estupinan e Yunus Musah continuano a sembrare poco funzionali al calcio di Ruben Amorim. Il tecnico aveva chiesto tempo per valutare l'ecuadoriano, bloccandone la possibile partenza in direzione Aston Villa, A Perth, però, il suo ingresso ha coinciso con il momento di difficoltà dei rossoneri culminato con la rete di Dimarco al 52esimo minuti, appena sette minuti dopo l'intervallo.

ESTUPINAN: IL TRENO ASTON VILLA RISCHIA DI NON PASSARE PIÙ

Entrato al 46esimo al posto di Bartesaghi, Estupinan ha faticato subito nella lettura delle situazioni e nella gestione del pallone. Il Milan ha perso compattezza sul proprio lato sinistro e l'Inter ha trovato proprio in avvio di ripresa il vantaggio, nata da un'oazione sviluppata da sinistra (lato rossonero) e conclusa a destra. L'ecuadoriano ha poi concluso la gara con un'ammonizione, senza offrire un contributo offensivo significativo alla manovra rossonera. (Questa la sua pagella firmata da Pietro Mazzara per MilanNews.it: "Estupinan 5: compie una grande chiusura su Diouf in avvio di secondo tempo, impedendogli di arrivare sulla palla arretrata di Dimarco. Anche lui sembra un po’ imballato, infatti sale poco").

Amorim sperava frse di ritrovare il giocatore ammirato al Brighton da avversario, ma le prima risposte suggeriscono invece che l'accordo oramai sfumato con l'Aston Villa andava forse sfruttato prima che questo treno passasse per il binario 2 (numero di maglia di Estupinan al Milan, ndr) senza fare mai più ritorno.

MUSAH CORRE, MA NON BASTA

A differenza di Estupinan Musah ha giocato per 62 minuti al finco di Fofana, mostrando una volta energie e disponibilità, ma poca capacità di governare il centrocampo. Nel 3-4-2-1 di Amorim i due mediani devono offire orientamento, precisione verticale e disciplina posizionale, fattoir che lo statunitense continua ad esprimere ad intermittenza e con poca qualità.

Il suo movimento produce volume ma non sempre controllo, e contro un'Inter capace di mantenere il 56% del possesso palla, il Milan ha avuto bisogno di ordine e pulizia. Non è una bocciatura personale questa per Musah, ma tecnica. Quindi cedere sia lui che Estupinan potrebbe liberare spazio e risorse per calciatori più adatti e funzionali alle richieste di Amorim. Insistere per principio, invece, rischia di trasformare due dubbi in problemi stagionali.