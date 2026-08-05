Milan-Inter, le formazioni ufficiali: Camarda titolare, Chukwu a destra. Cissè-Loftus sulla trequarti
Seconda amichevole della pre-stagione per il Milan che, dopo il Celtic, oggi affronta il Derby contro l'Inter. Si gioca a Perth, in Australia, all'Optus Stadium: calcio di inizio alle ore 13 italiane e gara che potrà essere guardata in diretta sia su Sky Sport che DAZN. La gara sarà inevitabilmente segnata dal ricordo del Capitano Franco Baresi: la squadra rossonero scenderà in campo con il lutto al braccio.
MILAN-INTER: LE FORMAZIONI UFFICIALI
Di seguito si riportano le formazioni ufficiali di Milan-Inter:
MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Chukwueze, Fofana, Musah, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cissè; Camarda. A disp.: Pittarella, Bouyer, Estupinan, De Winter, Ramos, Leao, Diawara, Modric, Nkunku, Comotto, Jashari, Vladimirov, F. Terracciano, Saelemaekers. All. Amorim
INTER (3-5-1): Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Esposito, Idrissou. A disp.: Provedel, Farronato, Di Gennaro, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Calhanoglu, Mhkitaryan, Carlos Augusto, Bovio, Mosconi, Lavelli, Marello, Maye, Topalovic. All. Chivu
Arbitro: Lachlan Keevers (AUS)
Assistenti: Beecham, Sakalis
IV Uomo: Skinner
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