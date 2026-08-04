Primo Piano Funerale Baresi: in oltre 3 mila per l'ultimo saluto. Fischi a Cardinale

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Dalla basilica di Sant'Ambrogio, Milano, seguiremo l'ultimo saluto a Franco Baresi, il Capitano per eccellenza del Milan

Oggi il mondo del calcio renderà omaggio, per l’ultima volta, a Franco Baresi. Il Capitano con la C maiuscola, venuto a mancare quattro giorni fa, ha lasciato un vuoto molto grande in tutto il mondo Milan. L’inizio della funzione funebre è previsto per le 11 presso la basilica di Sant’Ambrogio, a Milano. Nella medesima chiesa si tennero anche i funerali di un altro padre della patria milanista, ovvero il compianto Cesare Maldini, scomparso 10 anni fa.

Noi vi forniremo tutti gli aggiornamenti in diretta di quanto accadrà all’interno e all’esterno della basilica, in un racconto rispettoso e sobrio di quello che sarà l’ultimo saluto a Franco Baresi.

GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Finisce qui il racconto del funerale di Franco Baresi. Grazie per averlo seguito con noi.

12:21 - OLTRE 3000 PERSONE PRESENTI

Da quanto apprende MilanNews.it, sono stimate in oltre 3000 le persone che hanno partecipato al funerale di Franco Baresi all'esterno della basilica di Sant'Ambrogio.

12:18 - APPLAUSI PER PULISIC E GIMENEZ

Christian Pulisic e Santiago Gimenez hanno, da poco, attraversato il percorso pedonale in mezzo ai tifosi per lasciare la zona di Sant'Ambrogio. Applausi per i due attaccanti, che stanno lavorando a Milanello per recuperare dagli infortuni subiti durante il mondiale.

12:14 - FISCHI A GERRY CARDINALE ANCHE ALL'USCITA DALLA CHIESA

Fischi e "Cardinale go home" all'uscita di Gerry Cardinale dalla chiesa di Sant'Ambrogio. Il patron milanista era stato fischiato, insieme a Paolo Scaroni, al suo arrivo.

12:11 - FINITO IL FUNERALE DI FRANCO BARESI

Finito il funerale del Capitano. Nel mentre, dalla basilica, fuoriescono tutti i presenti. Grandi applausi per Ariedo Braida.

12:10 - IL CARRO FUNEBRE PRONTO A LASCIARE SANT'AMBROGIO

Sulle note di "Da quand'ero piccolino, m'innamorai di te", si è chiuso il portellone del carro funebre con al suo interno Franco Baresi.

12:06 - "SARAI SEMPRE CON NOI"

Si è alzato anche il coro "Sarai sempre con noi" intonato dalla Curva Sud e da tutti i tifosi presenti. Hanno sventolato alte e forti le due baniere con il 6.

12:01 - BARA SUL SAGRATO: CORI DEI TIFOSI

"Franco alé, Franco Baresi", "C'è solo un Capitano", "Sei per sempre Franco Baresi". I cori della Curva Sud all'uscita del feretro, che è stato appena posto all'interno del carro funebre. Daniele Massaro ha accompagnato, sottobraccio, la signora Maura, ovvero la moglie di Franco Baresi. Eseguita la benedizione della salma.

11:59 - STA PER USCIRE IL FERETRO DI FRANCO BARESI

Sta per uscire, dalla basilica di Sant'Ambrogio, il feretro di Franco Baresi che sarà portato a spalla da Demetrio Albertini, Massimo Ambrosini, Alessandro Costacurta, Alberico Evani, Marco Simone e Pietro Paolo Virdis.

11:50 - FUNZIONE AL TERMINE, ALTRI SEI COMPAGNI PORTERANNO A SPALLA LA BARA FUORI DALLA CHIESA

Saranno Demetrio Albertini, Massimo Ambrosini, Alessandro Costacurta, Alberico Evani, Marco Simone e Pietro Paolo Virdis a portare a spalla la bara di Franco Baresi fuori dalla cattedrale di Sant'Ambrogio. Funzione ormai prossima al termine.

11:47 - MAGLIA DEL MILAN E DELLA NAZIONALE SULLA BARA

Una volta che la bara di Franco Baresi è stata appoggiata davanti all'altare maggiore della basilica di Sant'Ambrogio, sono state poste su di essa la maglia numero 6 del Milan (appoggiata da Paolo Maldini e Mauro Tassotti) e della nazionale. Quest'ultima è stata poggiata da Claudio Ranieri, da poco nominato direttore tecnico della FIGC.

11:34 - FUNZIONE IN CORSO. ALCUNI STRALCI DELL'OMELIA

E' in corso la funzione. Ecco alcuni dettagli dell'Omelia pronunciata da monsignor Faccendini, abate della basilica di Sant'Ambrogio. Un'omelia molto forte: "Franco è stato un campione. Questo è un atto di grande amore e fede. La leadership in campo e fuori lo ha fatto diventare un Capitano. Che non nasce per caso, ricordando le sue origini contadine. E dalla sua fede. Vi dico tutto questo che per essere campioni veri non basta il talento, ma servono queste caratteristiche. Il piscinin ci ha dimostrato di poter diventare grandi, rimanendo piccoli. Custodite con orgolio la memoria di Franco". Il tutto guardando, in prima fila, i familiari di Baresi tra cui la moglie Maura, i figli e il fratello Beppe.

11:16 - LA PRIMA LETTURA AFFIDATA A BEPPE BERGOMI

La prima lettura della funzione funebre di Franco Baresi è stata affidata a Beppe Bergomi, grande rivale in tanti derby, ma soprattutto grande amico del Capitano rossonero.

11:12 - LE ALTRE DELEGAZIONI PRESENTI

Oltre ai dirigenti di Inter e Juventus, sono presenti le delegazioni della FIGC con Claudio Ranieri, della Fiorentina rappresentata da Giancarlo Antognoni e del Parma, con Nevio Scala.

11:08 - FILIPPO E GIOVANNI GALLI, VAN BASTEN, DONADONI, MASSARO E ANGELO COLOMBO PORTANO LA BARA

La bara di Franco Baresi, dopo esser stata portata in spalla dagli addetti del servizio funebre fino al porticato della basilica di Sant'Ambrogio, è stata poi presa in consegna da Angelo Colombo, Marco Van Basten, Roberto Donadoni, Filippo Galli, Giovanni Galli e Daniele Massaro che l'hanno poi portata dentro la chiesa. Dietro di loro, Paolo Maldini e Mauro Tassotti.

11:06 - LA BARA E' ENTRATA NELLA BASILICA

La bara di Franco Baresi è entrata nella basilica di Sant'Ambrogio. A breve l'inizio della funzione funebre.

11:03 - INTONATO "YOU'LL NEVER WALK ALONE"

Il cielo di Milano si è riempito di un coro iconico, che la Curva Sud non intonava da tempo. Prima dell'inizio della processione verso l'ingresso della basilica, si è alzato "You'll never walk alone". Emozione pura.

10:57 - ARRIVATO IL FERETRO DI FRANCO BARESI. CORO: "C'E' SOLO UN CAPITANO"

Arrivato il feretro di Franco Baresi a Sant'Ambrogio. Tra gli applausi dei tifosi si è alzato il coro, fortissimo, "C'è solo un Capitano". Brividi assoluti. Si alza anche il coro: "Sei per sempre, Franco Baresi".

10:53 - ATTESA PER L'ARRIVO DEL FERETRO

Basilica di Sant'Ambrogio gremita in ogni ordine di posto. E' arrivato anche il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, che prima di entrare in chiesa ha dichirato: “Baresi è uno di quegli esempi che ci devono far riflettere e usati dai nostri piccoli giocatori come esempio di uomo e di professionista”. Atteso a breve l'arrivo del feretro del Capitano.

10:45 - ROBERTO BAGGIO PRESENTE AL FUNERALE

Tra gli applausi della folla presente, è appena entratto nella basilica di Sant'Ambrogio il Divin Codino, Roberto Baggio. Con Franco Baresi è stato compagno di nazionale per tanti anni e poi, al Milan, nelle stagioni 1995-96 (vinto lo scudetto numero 15 insieme) e nella stagione 1996-97.

VIDEO - I FISCHI A GERRY CARDINALE AL SUO ARRIVO IN SANT'AMBROGIO

CLICCA QUI per il video dell'arrivo, tra i fischi, di Gerry Cardinale e Paolo Scaroni.

10:42 - ARRIVATI SALA, TARE E DAMIANI

In ordine sparso sono arrivati in basilica anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala (anche lui fischiato), ma anche l'ex direttore sportivo del Milan, Igli Tare, e Oscar Damiani, procuratore sportivo e compagno di Franco Baresi nel Milan.

10:37 - C'E' IL MINISTRO ABODI

C'è anche il ministro per lo sport, Andrea Abodi, tra le personalità presenti al funerale di Franco Baresi. Dopo di lui è arrivato il ds della Juventus ex direttore sportivo del Milan, Frederic Massara.

10:36 - FISCHI A GERRY CARDINALE E PAOLO SCARONI AL SUO ARRIVO IN CHIESA

Arrivati tra i fischi dei tifosi presenti sia Gerry Cardinale sia Paolo Scaroni.

10:34 - DIDA: "ABBIAMO IMPARATO TANTO DA LUI"

Nelson Dida ha parlato ai giornalisti presenti prima di entrare in chiesa: "Giornata triste, sappiamo che uomo era, che giocatore era. Spero che lui senta l’emozione della gente che è qui. È stato un grande uomo, un grande padre e noi che lo abbiamo vissuto, abbiamo imparato tanto da lui".

10:28 - ARRIVATI COSTACURTA E ALTRI EX

Arrivati anche Costacurta, Vierchowood, Eranio e Ielpo e l'ex dirigente Umberto Gandini.

10:25 - CI SONO PULISIC E GIMENEZ. ARRIVATI ANCHE SEEDORF E AMBROSINI

La prima squadra del Milan sarà rappresentata da Christian Pulisic e Santiago Gimenez, che sono arrivati da pochi istanti in chiesa. Contestualmente hanno fatto la loro comparsa anche Clarence Seedorf e Massimo Ambrosini.

10:17 - VIDEO: L'ARRIVO DI PAOLO MALDINI E MARCO VAN BASTEN

Clicca QUI per vedere le immagini dell'arrivo di Paolo Maldini e Marco Van Basten in Sant'Ambrogio per il funerale di Baresi.

10:14 - OMAGGIO PERSONALE DI GORDON SINGER A BARESI. CORONA ANCHE DI FURLANI

C'è anche un omaggio personale di Gordon Singer per Franco Baresi. Il manager di Elliott, che dal 2018 al 2022 è stato il fondo proprietario del Milan, ha inviato una corona di fiori in ricordo di una persona con la quale aveva instaurato un ottimo rapporto nel corso degli anni in cui la famiglia Singer ha diretto il Milan. Presente anche una corona di fiori da parte dell'ex ad, Giorgio Furlani.

10:12 - L'ARRIVO DI MALDINI, VAN BASTEN, TASSOTTI E VIRDIS

Paolo Maldini, Marco Van Basten, Mauro Tassotti e Pietro Paolo Virdis sono arrivati a Sant'Ambrogio per rendere omaggio a Franco Baresi.

10:10 - MASSARO E SAVICEVIC ARRIVATI INSIEME

Due degli erori di Atene '94, Daniele Massaro e Dejan Savicevic, da poco sono arrivati in Sant'Ambrogio per il funerale di Franco Baresi. Massaro teneva nelle mani una fascia da capitano personalizzata con il 6 e l'autografo di Baresi.

10:09 - PRESENTI GLI AMICI DELLE GIOVANILI DEL TRAVAGLIATO

Mentre prosegue l'arrivo degli ex compagni del Milan, sono presenti anche gli ex compagni delle giovanili del Travagliato di Franco Baresi.

09:48 - ARRIVATO IN CHIESA L'AD CALVELLI E ALCUNI EX COMPAGNI

L'amministratore delegato del Milan, Massimo Calvelli, è arrivato nella basilica di Sant'Ambrogio dove è atteso - a breve - anche Gerry Cardinale. Hanno fatto il loro ingresso in chiesa anche alcuni ex compagni di Franco Baresi come Filippo Galli, Roberto Mussi, Chicco Evani, Angelo Colombo e Marco Simone. Con loro anche lo storico medico sociale del Milan, Rudy Tavana, l'ex allenatore delle giovanili rossonere Davide Ballardini e uno degli ex capitani del Milan più recente, ovvero Riccardo Montolivo.

09:57 - LE PAROLE DI AMORIM DA PERTH

Queste le parole di Ruben Amorim da Perth su Franco Baresi: "Prima di tutto le nostre condoglianze alla famiglia di Baresi, ai suoi amici e anche a tutti i compagni di squadra che ha avuto durante la sua carriera. Penso di essere l'ultima persona che dovrebbe parlare di Baresi, perché sono qui da due minuti, ma posso spiegare un po' la sensazione che c'è all'interno del nostro staff. Prima di tutto, nessuno chiama Baresi "Baresi": lui è Franco e questo significa qualcosa. Quando parli di lui con tutto lo staff della comunicazione, hanno le lacrime nei loro occhi. Quando andiamo a cena, Michele, il nostro chef (Persechini, ndr), continua a mostrarmi fotografie di lui e del signor Baresi insieme e a raccontarmi tante storie. Ho parlato con tante persone di Franco e nessuno parla delle Champions League e degli scudetti che ha vinto. Tutti dicono una cosa: 'Quando siamo andati in Serie B, lui non ci ha lasciati'. E questo è speciale. Adesso che non è più con noi, ci sta insegnando che i successi sono davvero una bella cosa, ma che sono importanti per il nostro ego. La cosa fondamentale, alla fine, è il carattere e chi sei, non quello che hai raggiunto. Franco era tutto per la squadra. Tutto per la squadra. E' questa la sua eredità... Io non so cosa succederà in futuro dal punto di vista dei risultati. Non posso controllarlo né promettere niente. Ma una cosa posso prometterla: la squadra è la cosa più importante del nostro club e porteremo avanti l'eredità di Franco. La squadra, fino al mio ultimo giorno qui, sarà la cosa più importante del nostro club. Oggi non siamo al suo funerale perché siamo qua, ma avvertiamo anche noi la tristezza in tutto il nostro club il nostro leader, il signor Cardinale, è lì e ci sono le persone del Milan. E se oggi poteste chiedere a Franco se avremmo dovuto interrompere la nostra preparazione per andare al suo funerale, penso di poter garantire che avrebbe preferito che continuassimo a fare il nostro lavoro, a difendere il club".

09:47 - STRISCIONE DELLA CURVA SUD: "INIMITABILE BANDIERA CHE NON SMETTERA' MAI DI SVENTOLARE"

Oltre allo storico coro: "Un Capitano, c'è solo un Capitano", la Curva Sud ha srotolato uno striscione molto toccante che recita così: "Franco Baresi: leggenda immortale, inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao Capitano".

09:45 - LE INIZIATIVE NEL DERBY DI DOMANI

Nel derby in programma a Perth mercoledì 5, il Milan scenderà in campo con il lutto al braccio. Prima del fischio d'inizio sarà osservato un minuto di silenzio. Sui maxischermi verranno proiettate immagini di Baresi, mentre i led dello stadio ospiteranno messaggi commemorativi e sarà realizzata una coreografia dedicata. Intanto sono presenti in chiesa le delegazioni di settore giovanile, femminile e dei dipendenti di Casa Milan.

09:40 - SAGRATO GIA' POPOLATO DI TIFOSI. C'E' LA CURVA

Tanti tifosi sono già arrivati sul sagrato della basilica di Sant'Ambrogio per rendere omaggio a Franco Baresi. Presente la Curva Sud con la storica banidiera "BARESI 6" che è stata sventolata a lungo. Attesa per gli arrivi dei primi volti noti, mentre continuano ad arrivare sostenitori di ogni età.