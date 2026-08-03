Calciomercato Il caso Estupinan: era ad un passo dall'Aston Villa, poi è arrivato il veto di Amorim. Cosa succederà ora?

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Pervis Estupinan sembrava in procinto a trasferirsi all'Aston Villa, ma Ruben Amorim ha bloccato almeno per il momento la sua partenza

Non è un mistero che il mercato in entrata del Milan sia bloccato in questo momento a causa della cessioni: prima di comprare, i rossoneri devono infatti vendere qualche suo esubero. Tra questi c'era anche Pervis Estupinan che sembrava essere ad un passo dall'addio e invece alla fine è volato in Australia con il resto del gruppo rossonero. Il motivo è semplice: Ruben Amorim ha bloccato almeno per ora la sua partenza perchè vuole prima valutarlo in allenamento.

MILAN, AMORIM HA BLOCCATO LA PARTENZA DI ESTUPINAN: LA SITUAZIONE

A riferirlo in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano è Matteo Moretto, il quale ha spiegato così la situazione di Estupinan: "Tra Milan e Aston Villa l'accordo era stato praticamente trovato, mancava davvero pochissimo, la distanza era veramente ridotta. Tutto si è fermato dopo una riunione interna al Milan, con Amorim che ha frenato sulla partenza di Estupinan perchè prima voleva vederlo e testarlo in allenamento. Vedremo se questo veto di Amorim persisterà oppure no e bisognerà capire anche se l'Aston Villa sarà disposto ad aspettare".

MILAN, SENZA LA PARTENZA DI ESTUPINAN NON CI SARANNO ALTRI ARRIVI SUGLI ESTERNI

La prima stagione di Estupinan al Milan è stata piuttosto deludente, con il gol-vittoria nel derby di ritorno di campionato come unico momento da ricordare. L'esterno ha perso anche il posto da titolare a sinistra a favore di Davide Bartesaghi e per questo la sua partenza durante questo mercato estivo sembrava scontata. L'accordo con l'Aston Villa, dove il tecnico Unai Emery, che lo ha già allenato al Villarreal, lo vuole fortemente, era stato praticamente trovato, ma Amorim ha bloccato tutto. Dopo la tournée in Australia e Indonesia, sarà probabilmente tutto più chiaro. Se il tecnico portoghese non dovesse cambiare idea, non sarebbero previsti altri arrivi sugli esterni.