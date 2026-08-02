Primo Piano Amorim lo ha scelto, il Milan lo ha pagato da record: adesso Gonçalo ha solo una missione

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Tra una chiacchiera e l'altra presto arriverà il momento di Gonçalo Ramos, che ha una sola missione adesso che veste la maglia del Milan

Gonçalo Ramos non è soltanto l'acquisto più costoso nella storia del Milan. I 74 milioni die uro più bonus investiti dal Diavolo per strappare il portoghese al Paris Saint-Germain lo trasformano anche nel volto principale del nuovo progetto tecnico e nell'uomo chiamato a mantere viva quella fiamma in un'estate di mercato partita forte, ma poi rallentata dalle difficoltà nelle cessioni. Per Ramos, però, Milano rappresenta soprattutto un'occasione: quella di dimostrare di non essere una semplice riserva di lusso, ma un attaccante forte. Tanto.

DAL RUOLO DI "SUPER SUB" ALLA SFIDA DA TITOLARE

Sotto la guida di Lusi Enrique all'ombra della Tour Eiffel Gonçalo Ramos si è costruito la fama di attaccante capace di incidere entrando dalla panchina, traslata indirettamente anche con la Nazionale. Nella scorsa stagione il portoghese ha totalizzato 45 presenze, partendo titolare solo in 15 e subentrando nelle restanti, segnando comunque 12 gol. Con la maglia parigina è arrivato a totalizzare ben 17 reti da subentrato, numeri che raccontano freddezza, senso della posizione ma soprattutto capacità nel riuscire a sfruttare quei pochi minuti - e le occasioni - a disposizione.

Ora, però, il compito cambia. Il Milan offre a Gonçalo Ramos continutà. responsabilità ma soprattutto l'opportunità di essere il riferimento offensivo del Diavolo dal primissimo minuto. Non più l'uomo dell'emergenza dunque, quello spesso e volentieri anche sottovalutato, ma quello su cui costruire l'attacco, e perché no anche la manovra di gioco.

AMORIM LO HA SCELTO PER ROMPERE IL TABÙ DELLA 9

Ruben Amorim è sicuramente lo sponsor principale di Gonçalo Ramos, anche perché il tecnico portoghese ha voluto conf orza il connazionale. C'è da dire, però, che adesso spetterà all'allenatore del Milan mettere il classe 2001 nelle condizioni di esprimere le qualità mostrare al Benfica, dove nella stagione 2022-23 mise a segno 27 gol in 47 presenze.

Il Milan cerca da tempo un centravanti realmente decisivo, anche perché sono oltre 10 anni che in Serie A un attaccante rossonero non supera quota 20 reti in Serie A. L'ultimo? Zlatan Ibrahimovic nel 2011-2012 con 28 centri. Ramos arriva quindi nel posto giusto al momento giusto. Il Milan gli consegna fiducia, centralità e una responsabilità enorme, mentre a lui toccherà trasformare l'etichetta di super riserva in quella, molto più pesante, di centravanti titolare del Diavolo.