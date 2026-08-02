Gabbia: "Dispiace tanto non poter andare al funerale di Baresi. Dare anche solo la metà di quello che ha dato lui sarebbe un successo"

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Gabbia ha omaggiato Baresi a Perth insieme al tecnico Ruben Amorim: le sue dichiarazioni a Sky Sport

Nel primo pomeriggio australiano, a Perth, il tecnico Ruben Amorim e il vice-capitano Matteo Gabbia hanno omaggiato il murales di Franco Baresi, raffigurato insieme e Ruud Gullit per le vie della città in Australia. La delegazione rossonera ha deposto una corona di fiori davanti all'immagine, prima di sostare qualche minuto in silenzio. Al termine di questa breve ma significativa cerimonia, Matteo Gabbia ha rilasciato qualche dichiarazione a Sky Sport 24.

OMAGGIO A BARESI, LE PAROLE DI GABBIA

Le parole di Matteo Gabbia in ricordo del Capitano Franco Baresi, dopo l'omaggio presso il murales di Perth.

Passaggio doveroso questo omaggio a nome di tutta la squadra...

"Assolutamente sì, è un qualcosa doveroso per l'uomo prima che per il grandissimo calciatore e campione che è stato il Capitano Franco Baresi per tutti i tifosi del Milan ma anche per tutti gli appassionati di sport. Noi come squadra, come staff tecnico e come gruppo ci uniamo alle condoglianze alla famiglia, alla moglie, ai figli di Franco e mandiamo un abbraccio. C'è tanto dispiacere non poter andare al funerale ma siamo assolutamente con la famiglia e ci stringiamo a loro"

Qual è il tuo ricordo di Baresi?

"Porterò con me la condivisione di alcuni momenti e la fortuna di aver conosciuto un'icona, una persona unica che davvero fino all'ultimo secondo ci ha fatto capire quanto è importante questa società e quanti sforzi vanno fatti per meritarsela quotidianamente. Abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e queste cose ci ha insegnato, anche con i piccoli gesti. Sono le cose che dobbiamo portarci nel cuore e portarci dietro sempre"

Un episodio con Franco?

"Recentemente ho avuto la possibilità di parlare con una signora che lavora in sede che aveva un rapporto con lui: mi ha detto che anche se non stava bene, aveva davvero la voglia e il sentimento di starci vicino, di conoscere il mister e il nuovo staff. Voleva venire ad augurarci una buona stagione. Siamo dispiaciuti che non sia stato possibile ma mi ha fatto capire che dopo tutto quello che ha fatto e dopo tutto quello che ha dato per questa società, aveva ancora quella voglia di essere partecipe e importante anche per noi. Dobbiamo davvero capire quanto lui tiene a questi colori: riuscire anche solo a dare la metà di quello che lui ha dato lui per questa maglia sarebbe un successo per tutti"