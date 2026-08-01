Calciomercato Il Milan pensa Nwaneri: ancora il Dortmund come concorrente. L'Arsenal spara alto

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Il Milan inserisce Ethan Nwaneri nella lista per il nuovo trequartista: c'è anche il Dortmund, l'Arsenal spara alto

Dopo gli arrivi di Gonçalo Ramos e Mario Gila, senza considerare i giovani Guernier e Diawara, il Milan è rimasto fermo sul calciomercato. Prima di fiondarsi su altri profili per continuare a rinforzare la rosa di Ruben Amorim, il club rossonero dovrà concentrarsi sulle cessioni. In ogni caso uno dei ruoli che da via Aldo Rossi stanno attenzionando con interesse è sicuramente quello di trequartista. Diversi i profili emersi in queste settimane, alcuni già sfumati: l'ultimo in ordine cronologico è il classe 2007 Ethan Nwaneri dell'Arsenal.

MILAN SU NWANERI: ALTRA SFIDA AL DORTMUND

Il classe 2007 inglese nell'ultima stagione ha giocato in prestito nell'Olympique Marsiglia da gennaio, trovando però poco spazio in Francia. Secondo quanto viene confermato dal The Times UK, sul giocatore ci sarebbe il forte interesse del Milan e non solo. Tra le squadre che hanno inserito Ethan Nwaneri nella loro shortlist c'è anche il Borussia Dortmund: una nuova sfida per un altro giovane trequartista. Infatti in questi gli ultimi giorni i tedeschi hanno chiuso per l'altro 19enne, il greco Konstantinos Karetsas che piaceva molto ai rossoneri. Si rinnoverebbe dunque un duello sul mercato.

NWANERI-MILAN: L'ARSENAL CHIEDE QUASI 60 MILIONI

L'estate scorsa Ethan Nwaneri firmava un contratto a lungo termine con l'Arsenal, fino al 2030. Il Dortmund si era già fatto in avanti, così come il Chelsea e il Fulham: Arteta però aveva spinto per trattenere il giovane calciatore che però ha poi trovato poco spazio prima di partire a titolo temporaneo direzione Marsiglia. Oggi i Gunners, in virtù della giovane età del giocatore e della durata del suo contratto, sparano alto davanti a chi prova a interessarsi. Secondo le indiscrezioni dal The Times il club di nord di Londra chiede poco meno di 60 milioni di euro, circa 50 milioni di sterline. Difficile pensare che il Milan possa investire così tanto: sicuramente serve cedere, in secondo luogo bisognerà capire se ci sarà la necessità di intraprendere formule diverse.