Primo Piano Paolo Maldini: "Ciao Franco. Mi hai protetto, guidato e mi hai ispirato. Ci mancherai, Capitano"

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Franco Baresi, leggendario ed eterno capitano del Milan, è morto oggi, presso la sua abitazione a Travagliato, all’età di 66 anni.

Paolo Maldini, leggendario capitano rossonero, ha rivolto su Instagram uno struggente messaggio per il suo predecessore, Franco Baresi, scomparso oggi all'età di 66 anni:

"Ciao Franco,

Oggi provo la stessa sensazione di quando, per un qualsiasi motivo, non potevi scendere in campo al nostro fianco: come faremo senza il nostro Capitano? Mi hai insegnato a lottare fino all’ultimo respiro, cosa significhino l’attaccamento alla maglia e il valore di essere un vero leader. Lo hai fatto con l’esempio, ogni giorno: poche parole, ma tantissimi fatti. Mi hai protetto quando ero un bambino, mi hai guidato da ragazzo e mi hai ispirato da uomo. Sei stato il calciatore più forte con cui abbia mai avuto l’onore di giocare.

Un abbraccio affettuoso a tutta la tua famiglia, in particolare a tua moglie Maura e ai tuoi figli, Edoardo e Giannandrea. Ci mancherai, Capitano. Ma la luce della tua stella continuerà ad accompagnarci per sempre".

Da capitano a capitano

Franco Baresi e Paolo Maldini hanno giocato assieme nel Milan 196 partite, concedendo appena 23 gol. Tra i due c'è sempre stata grande stima e profondo rispetto. Resterà impressa nella memoria il momento in cui Franco Baresi, che aveva ricevuto la fascia di capitano del Milan da Cesare Maldini, la consegnò a Paolo nel giorno del suo ritiro dal calcio giocato.