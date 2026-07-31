Rebus Leao, Ceccarini: "In caso di cessione il Milan potrebbe prendere un trequartista mancino"

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Rafael Leao sembra essere sempre più distante dal Milan e quindi dal progetto di mister Ruben Amorim, nonostante le voci delle ultime ore

Lo abbiamo ormai raccontato da diverse settimane: Rafael Leao sembra essere sempre più distante dal Milan e quindi dal progetto di mister Ruben Amorim. Nonostante le smentite delle ultime ore da parte del Fenerbache, il futuro del portoghese sembrerebbe essere lontano da Milano. Ad oggi però offerte concrete non ne sono arrivate e Leao dovrebbe regolarmente riprendere la preparazione estiva con il Milan, per ora.

Così, in merito al futuro di Rafa Leao Su Tuttomercatoweb.com, il direttore Niccolò Ceccarini fa il punto della situazione. Un estratto delle sue parole:

"Il futuro di Rafael Leao è ancora un rebus. Il giocatore è sul mercato ma serve un'offerta da almeno 50 milioni di euro. Per il momento non ci sono stati movimenti importanti dalla Premier League e quindi l'ipotesi Turchia nei prossimi giorni potrebbe diventare quella più concreta con Fenerbahce e Galatasaray pronte all'azione. Se Leao dovesse partire il Milan potrebbe intervenire prendendo un trequartista di piede mancino".