Milan, Il programma delle amichevoli: il cinque agosto il derby
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Quella di sabato contro il Celtic è stata la prima delle cinque amichevoli in programma quest'estate: la prossima sarebbe dovuta essere la sgambata contro il Perth Glory, che si sarebbe dovuta giocare sabato primo agosto. Saltata la sfida contro gli australiani. La squadra di Amorim ha però cancellato l'allenamento congiunto a porte chiuse del 1 agosto contro il Perth Glory. La prossima sfida sarà il derby contro l'Inter in programma il 5 agosto.
AMICHEVOLI ESTIVE, IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI TEST DEL MILAN
Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, Optus Stadium - Perth (DAZN/SKY)
Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia (DAZN/SKY)
Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia (DAZN/SKY)
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