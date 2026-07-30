Diawara-Milan, tutti i numeri e curiosità del nuovo difensore rossonero

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Un focus sul nuovo centrale del Milan arrivato dal Troyes. Mancino, forte fisicamente e con già esperienza in Prima Squadra

Il Milan di Amorim potrà contare su una promessa del calcio francese. Centrale di difesa, giovanissimo ma con ampi margini di miglioramento. Dimenticatevi Odogu, che con tutto il rispetto aveva con sè meno esperienza e presenze ufficiali rispetto a Diawara. Infatti, nella passata stagione il francese è stato inserito in prima squadra con il Troyes, nella seconda parte di stagione quando da fine gennaio in poi ha totalizzato quasi 20 presenze tra Ligue 2 e coppa nazionale, alle quali si aggiungono anche un goal in coppa e un assist in campionato nella vittoria contro il Pau giocando da terzino sinistro. Grande duttilità, corsa e forza fisica si aggiungono al suo bagaglio tecnico. Certamente il passo in prima squadra al Milan rispetto alla Serie B francese sarà difficile e per nulla scontato, ma la personalità al ragazzo non manca. Su di lui c'erano diversi club di Premier League, ma il fascino per la sfida con questo nuovo Milan ha avuto la meglio. Un'altra curiosità: da marzo a maggio ha giocato ben due mesi senza mai uscire dal campo: 9 partite, tutte da titolare e sempre senza mai essere sostituito. In nazionale francese inoltre ha fatto tutta la trafila con le Under francesi fino all'U19.

ALTRI NUMERI E DATI

Nella passata stagione, nella seconda parte, è diventato un punto fermo della difesa della prima squadra, contribuendo alla vittoria del campionato e alla promozione in Ligue 1. In campionato ha giocato 14 gare (1038’ minuto totali) servendo 1 assist vincente (nella vittoria 4-3 contro il Pau) e beccandosi due cartellini gialli, mentre in Coppa di Francia ha disputato 3 gare (251’ minuti) con 1 goal segnato (nel quarto turno contro il Touraine) e un giallo a carico.

In totale nella sua carriera ha disputato 76 gare così suddivise: 30 con l’Estac Troyes B, 28 con il Troyes U19 e 18 con il Troyes per un totale di 6296’ minuti giocati. Sei le reti segnate complessivamente, un assist vincente servito, sette le ammonizioni e due i rossi ricevuti.