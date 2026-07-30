Franco Baresi, cuore da Capitano eterno: avrebbe voluto presenziare al raduno del 13 luglio a Milanello

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La Gazzetta dello Sport, sottolineando la forza morale del Capitano Franco Baresi, ha raccontato un episodio che ne dimostra l'attaccamento ai colori.

Il Milan ha emesso un comunicato ieri sera sulle condizioni di salute di Franco Baresi, sulle quali, attorno all'ora di cena, si erano diffuse speculazioni parecchio tragiche: "AC Milan - si legge nella nota - smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento".

La Gazzetta dello Sport, sottolineando la forza morale del Capitano, racconta quanto segue: "Chi lo conosce bene riferisce che il vicepresidente onorario avrebbe voluto presenziare anche al raduno della squadra a Milanello a inizio mese, come tante volte in passato, ma le precarie condizioni fisiche l’hanno poi costretto a malincuore a rinunciare".

Le parole di Amorim

Ruben Amorim, arrivato a Perth con la squadra per la tournée estiva, ha parlato così durante il momento dedicato ai media. Questo un estratto le sue parole. "Sono davvero felice e onorato di essere stato l'allenatore del Manchester United ma adesso sono al Milan. Ho parlato con alcune persone del club: con Massaro, con il signor Baresi ho scambiato alcuni messaggi. Questa è la cosa più importante adesso, capire in che tipo di club mi trovo e qual è la sua storia. Per me questa volta è stato tutto più facile, perché sono tifoso del Milan da quando ero bambino quindi conosco la cultura del club, la sua idea e la sua storia".