Franco Baresi, cuore da Capitano eterno: avrebbe voluto presenziare al raduno del 13 luglio a Milanello
Il Milan ha emesso un comunicato ieri sera sulle condizioni di salute di Franco Baresi, sulle quali, attorno all'ora di cena, si erano diffuse speculazioni parecchio tragiche: "AC Milan - si legge nella nota - smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento".
La Gazzetta dello Sport, sottolineando la forza morale del Capitano, racconta quanto segue: "Chi lo conosce bene riferisce che il vicepresidente onorario avrebbe voluto presenziare anche al raduno della squadra a Milanello a inizio mese, come tante volte in passato, ma le precarie condizioni fisiche l’hanno poi costretto a malincuore a rinunciare".
Le parole di Amorim
Ruben Amorim, arrivato a Perth con la squadra per la tournée estiva, ha parlato così durante il momento dedicato ai media. Questo un estratto le sue parole. "Sono davvero felice e onorato di essere stato l'allenatore del Manchester United ma adesso sono al Milan. Ho parlato con alcune persone del club: con Massaro, con il signor Baresi ho scambiato alcuni messaggi. Questa è la cosa più importante adesso, capire in che tipo di club mi trovo e qual è la sua storia. Per me questa volta è stato tutto più facile, perché sono tifoso del Milan da quando ero bambino quindi conosco la cultura del club, la sua idea e la sua storia".
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