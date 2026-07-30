Goncalo Ramos sbarca a Perth e mette l'Inter nel mirino. Il Milan alla prova del 9

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All'interno della pagina dedicata al Milan nel Corriere dello Sport, la notizia di apertura è sul sorriso smagliante di Goncalo Ramos.

All'interno della pagina dedicata al Milan nel Corriere dello Sport, la notizia di apertura è sul sorriso smagliante di Goncalo Ramos, pronto alla "Prova del nove" dopo essere arrivato (ieri) nel ritiro della squadra rossonera a Perth, in Australia: "Il bomber ex PSG - si legge nel cappello - è sbarcato a Perth. Il primo obiettivo: essere in campo nell’amichevole contro l’Inter il 5 agosto".

Goncalo Ramos e la pressione della 9

"Il sorriso - si legge nell'apertura dell'articolo - è di quelli smaglianti, nonostante le oltre venti ore di volo sul groppone. Gonçalo Ramos si è presentato a Perth con tantissimo entusiasmo: il pieno lo ha fatto sabato scorso grazie al matrimonio con la sua Margaridas, celebrato ad Algarve. E poi c’è, ovviamente, tutto il fervore per l’inizio della nuova avventura al Milan, dove è stato segnalato, chiesto, voluto e preso con tanto di investitura: la 9 rossonera, che fu di Van Basten e di Filippo Inzaghi e che è stata di Giroud, finirà sulle sue spalle. Non una pressione da poco".

Ma i numeri sono dalla sua parte: "La sua carriera, fino ad oggi, ha detto che è un rischio prendibile: 237 presenza da professionista con 86 gol segnati e 22 assist. Nelle ultime tre stagioni, da riserva dell'attacco stellare del Paris Saint-Germain, ha messo a segno 45 reti in 131 partite giocando 5394 minuti in totale; la media è buona: un gol ogni 120 minuti giocati".