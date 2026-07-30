Tutta l'emozione di Diawara: "Quando mi ha chiamato il Milan, ho subito accettato"

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Il Corriere dello Sport ha dedicato uno spazio alle parole di Sankhoun Diawara, terzo acquisto dell'estate del Milan, difensore francese.

Il Corriere dello Sport ha dedicato uno spazio alle parole di Sankhoun Diawara, terzo acquisto dell'estate del Milan. Emozionatissimo per questa grande opportunità, il francese sta vivendo un sogno: "Credo che il giorno in cui vedrò San Siro rimarrà impresso per sempre nella mia mente. Non vedo l'ora di esordire e di incontrare i tifosi rossoneri, i compagni di squadra e tutto lo staff. Quando mi hanno chiamato per dire che il Milan mi voleva, non ci ho neanche pensato e ho subito accettato. Il Milan è un club storico ed è semplicemente incredibile fare parte di questa squadra. Spero che tutti mi accoglieranno bene e spero di dare il mio apporto alla squadra. Il Milan è un grande club, ha un grande stadio e una grande tifoseria. È un sogno essere qui".

Ufficiale Diawara al Milan: il comunicato

AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Sankhoun Diawara dall'ESTAC Troyes, fino al 30 giugno 2031 con opzione per il prolungamento contrattuale. Nato a Parigi il 13 gennaio 2006, Diawara cresce calcisticamente in Francia nei settori giovanili del FC Solitaires Paris e del CA Paris-Charenton, prima di approdare, nel 2020, nel vivaio del Troyes. Dopo aver completato il proprio percorso di formazione nel Club francese, esordisce in Prima Squadra nel novembre 2024 in Coppa di Francia. Nella stagione successiva colleziona 17 presenze tra campionato e coppa nazionale, contribuendo alla promozione del Troyes in Ligue 1 e alla conquista del titolo di Ligue 2 mettendosi rapidamente in evidenza come uno dei giovani difensori più promettenti del campionato. Difensore mancino, Diawara abbina qualità tecniche, forza fisica e personalità, caratteristiche che ne fanno un giovane di grande prospettiva, già protagonista del calcio professionistico francese e pronto a proseguire il suo percorso in rossonero. Sankhoun Diawara indosserà la maglia numero 13. Il Club rivolge a Sankhoun un caloroso benvenuto.