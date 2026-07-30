Sabatini sottolinea: "Castro non può valere più di Leao, il Milan deve stare attento"

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Sabatini commenta la situazione Leao.

Nel suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha ospitato Sandro Sabatini che tra i vari temi ha parlato anche della situazione di Leao. Queste le sue parole.

"Siamo stati sempre molto severi, rigorosi, secondo me giusti anche nei confronti di Cardinale e del suo nuovo staff. Complimenti, applausi per Gila e per Gonçalo Ramos, il giovane Diawara non lo conosco, però comunque applausi. Sul Leao io mi permetto di dire che è una situazione che il Milan deve stare attento a gestire in maniera oculata perché è chiaro che Leao vuole andar via. È altrettanto chiaro però che il Milan lo vuole vendere, però è altrettanto chiaro che comunque Leao a 40 milioni può essere anche una somma che va bene a sé, ma se la confronti con Castro, per dire quello più d'attualità, 35 milioni più il prestito di Dovbik, più la percentuale sulla rivendita, io tra Leao e Castro, che abbia più valutazione alla fine Castro penso che non sia giusto".