Settimana importante tra amichevole, Milanello e mercato, in attesa dei responsi di Amorim

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Inizia una settimana molto importante per il Milan tra mercato, amichevoli, Milanello, esperimenti di campo e possibili cessioni

Comincia la settimana di allenamenti che porterà alla prima amichevole ufficiale della stagione. O meglio, formalmente si comincia domani: oggi i rossoneri godono di un giorno di riposo e l'appuntamento a Milanello è fissato per domattina. Seguirà una settimana di lavoro importante fino ad arrivare all'amichevole di sabato pomeriggio, ore 16:00, contro il Celtic a Glasgow. Prima uscita del Milan di Amorim contro un avversario di un certo livello: sbagliato caricare di aspettative un'amichevole, ma la curiosità di capire a che punto è la squadra con l'assimilare i nuovi concetti dell'allenatore portoghese è tanta.

Anche perché di esperimenti in corso ce ne sono, come quello di Chukwueze da quarto di centrocampo nel 3-4-2-1 (clicca QUI) marchio di fabbrica del tecnico ex Sporting Lisbona. Chissà che il nigeriano non possa reinventarsi completamente per rilanciare la sua carriera in rossonero, fin qui fatta più di bassi che di alti. Poi ci sono i giovani: Kostic, Camarda, Comotto, Ossola, Odogu. Il pensiero di Amorim è chiaro: non conta la carta d'identità ma solo se un calciatore è pronto e adatto. È lecito pensare che verranno utilizzati senza paura anche nell'amichevole di sabato, anche per capire che tipo di impatto possono avere contro avversari di un livello già importante.

Capitolo cessioni: dopo Ramos e Gila è il momento di sfoltire e cedere prima di tornare a rinforzare la rosa. Amorim spera che il prossimo rinforzo sia un trequartista di qualità da inserire dietro le punte, ma prima ci devono essere delle uscite. Il più vicino a salutare è Estupinan: mancano gli ultimi dettagli con l'Aston Villa. Leao, ormai fuori dal progetto, non attira interessi se non dalla Turchia: bisognerà capire come risolvere questa situazione. Anche perché la cessione di Rafa sbloccherebbe un po' il tutto: nelle idee dei rossoneri il "sostituto" è il talentuosissimo classe 2007 Karetsas. Il gioiello del Genk è conteso anche dal Borussia Dortmund. Infine, dovrebbe arrivare a breve la risposta di Modric: tutto sembra andare nella direzione del rinnovo per un anno. Settimana importante, anche perché ormai manca un mesetto all'inizio della Serie A: in estate il tempo vola e ogni momento è prezioso. Sia sul campo, che fuori.

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