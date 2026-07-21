Pellegatti riporta: “Musah offerto alla Lazio. Amorim non è soddisfatto di due giocatori”
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Pellegatti commenta due indiscrezioni di mercato riguardo Musah e Ricci.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti riporta le indiscrezioni riguardanti due centrocampisti del Milan: Musah e Ricci. Questo il suo commento a riguardo.
"Sembrerebbe che il Milan abbia offerto Musah alla Lazio perché ci sono voci, queste qui proprio suffragate da niente perché non so a chi possa confessare queste cose Amorim che è molto attento nella comunicazione, soprattutto sui suoi giocatori, che non sarebbe soddisfatto di Ricci e Musah. Ripeto, l'ho letta, mi sembra strano che Amorim abbia confessato questo a qualcuno, però in effetti Musa sarebbe stato offerto alla Lazio".
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