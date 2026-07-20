Sky Germania: "Dortmund a Genk in settimana per Karetsas: Milan interessato ma tedeschi in pole"
C'è un duello di calciomercato italo-tedesco: sia il Borussia Dortmund che il Milan sono sulle tracce del talento greco 18enne Konstantinos Karetsas in forza al Genk. Al momento il club tedesco è forte di un leggero vantaggio e rimane in pole position per ottenere il sì del calciatore e soprattutto quello del club che, al momento, rimane lo scoglio più grande da superare. Secondo quanto riporta Sky Sport DE, nel corso della settimana emissari del Dortmund saranno in Belgio per sbloccare la trattativa.
KARETSAS: MILAN INTERESSATO, TEDESCHI IN POLE
Secondo le fonti tedesche il Borussia Dortmund rimane in pole position per Konstantinos Karestas, nonostante si sia ravvivato l'interesse del Milan negli ultimi giorni. Il Borussia vuole chiudere la trattativa prima della tournée in Giappone e sarà a Genk anche per questo: al momento l'offerta respinta ammontava a 30 milioni, il club belga ne chiede 35 di parte fissa e 40 complessivi con i bonus. Secondo quanto viene riportato da Sky Sport DE, il giocatore e la famiglia prediligono un trasferimento in Germania.
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