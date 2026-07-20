Calciomercato Leao, novità per il futuro? Su Rafa c'è l'interesse dell'Aston Villa

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Novità sul futuro di Leao secondo SportMediaset: sul portoghese c'è l'Aston Villa

Dalle parole, ai fatti? Le dichiarazioni di Leao al termine della scorsa stagione non lasciano dubbi: il portoghese si considera fuori dal progetto rossonero, con il Milan che considera a sua volta Rafa sul mercato. Sarà addio e sarà fatto di comune accordo, ma al momento manca la cosa più importante: le offerte. Il numero 10 spera di giocare in un campionato top come la Premier League, ma ad oggi non sembrano essere arrivate proposte concrete. C'è sullo sfondo il Manchester United, racconta Claudio Raimondi su SportMediaset, ma solo nel caso in cui uscisse Rashford.

FUTURO LEAO, NOVITÀ DALLA PREMIER

La novità di oggi è che c'è l'Aston Villa di Emery, già in contatto col Milan per l'affare Estupinan. I Villains, che hanno ceduto Morgan Rodgers al Chelsea per oltre 130 milioni di euro, stanno cercando un sostituto. La squadra di Emery - che può offrire la Champions League - cerca un giocatore che possa giocare sul lato sinistro dell'attacco. Bisogna capire se Leao può essere interessato o meno a questa ipotesi Aston Villa, che comunque tratta con il Milan per Estupinan: ballano circa 4-5 milioni di euro per trovare un accordo e lasciar partire il terzino arrivato l'anno scorso dal Brighton.

MERCATO MILAN, SE ESCE LEAO ENTRA KARETSAS

La cessione di Leao, raccontano su SportMediaset, sarà importante anche in chiave entrate: dovesse essere trovato un accordo per la sua partenza allora il Milan andrebbe con forza su Konstantinos Karetsas, classe 2007 del Genk. Il Dortmund è forte sul greco e ha già presentato offerte fino a 27 milioni di euro, rifiutati dal club belga. Se uscisse Leao in tempi brevi allora i rossoneri potrebbero provare a chiudere su questo talento che ha colpito in modo importante sia Cardinale che tutta l'area scouting del club: è testa a testa con il Borussia Dortmund. Per quanto riguarda le uscite Raimondi parla di un doppio interesse del Coventry di Lampard per Loftus-Cheek e Tomori, mentre la Lazio inizia a fare capolino per Musah.