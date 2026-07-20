Primo Piano Karetsas al Milan: Cardinale ha deciso di affondare. La richiesta del Genk e il problema Leao

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Il Genk ha appena rifiutato una proposta da 30 milioni di euro del Borussia Dortmund, ma il Milan ha scelto di puntare su Karetsas.

Di Karetsas al Milan se ne parla da qualche settimana, ma "solo negli ultimi giorni - scrive La Gazzetta dello Sport - in via Aldo Rossi si è deciso, tra i vari nomi, di stringere il cerchio intorno al 18enne greco".

Karetsas: la richiesta del Genk

Il Genk ha appena rifiutato una proposta da 30 milioni di euro del Borussia Dortmund, facendo leva sul recente rinnovo (firmato a dicembre) fino al 2029. Dimitri de Condé, Head of Football del Genk, ha parlato così del futuro di Konstantinos Karetsas, gioiellino classe 2007 del club belga che piace moltissimo a diverse squadre europee, tra cui anche Milan e Borussia Dortmund: "È un giocatore che suscita l’interesse dei più grandi club europei. Sappiamo quanto vale. Ha ancora un contratto a lungo termine con noi (fino al 2029, ndr) e ama semplicemente giocare a calcio. Certo, ogni giocatore ha un prezzo, e vedremo a quanto ammonterà la trattativa in questa sessione di mercato. Ma è decisamente troppo presto per sapere quale sarà il suo futuro. Kos è appena rientrato da un infortunio. Ora è in piena forma e abbastanza realista da sapere che il suo futuro a breve termine è al Genk". La richiesta è, dunque, di 40 milioni di euro.

Il Milan deve cedere

Cosa serve al Milan per alzare l'offerta per Karetsas? Secondo La Gazzetta dello Sport, c'è solo una via: la cessione di qualche calciatore in esubero. Logico pensare - scrive Guidi sulla Rosa - a Rafa Leao, per il quale, però, non sono ancora pervenute offerte negli uffici di via Aldo Rossi.