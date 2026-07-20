Karetsas al Milan: Cardinale ha deciso di affondare. La richiesta del Genk e il problema Leao
Di Karetsas al Milan se ne parla da qualche settimana, ma "solo negli ultimi giorni - scrive La Gazzetta dello Sport - in via Aldo Rossi si è deciso, tra i vari nomi, di stringere il cerchio intorno al 18enne greco".
Karetsas: la richiesta del Genk
Il Genk ha appena rifiutato una proposta da 30 milioni di euro del Borussia Dortmund, facendo leva sul recente rinnovo (firmato a dicembre) fino al 2029. Dimitri de Condé, Head of Football del Genk, ha parlato così del futuro di Konstantinos Karetsas, gioiellino classe 2007 del club belga che piace moltissimo a diverse squadre europee, tra cui anche Milan e Borussia Dortmund: "È un giocatore che suscita l’interesse dei più grandi club europei. Sappiamo quanto vale. Ha ancora un contratto a lungo termine con noi (fino al 2029, ndr) e ama semplicemente giocare a calcio. Certo, ogni giocatore ha un prezzo, e vedremo a quanto ammonterà la trattativa in questa sessione di mercato. Ma è decisamente troppo presto per sapere quale sarà il suo futuro. Kos è appena rientrato da un infortunio. Ora è in piena forma e abbastanza realista da sapere che il suo futuro a breve termine è al Genk". La richiesta è, dunque, di 40 milioni di euro.
Il Milan deve cedere
Cosa serve al Milan per alzare l'offerta per Karetsas? Secondo La Gazzetta dello Sport, c'è solo una via: la cessione di qualche calciatore in esubero. Logico pensare - scrive Guidi sulla Rosa - a Rafa Leao, per il quale, però, non sono ancora pervenute offerte negli uffici di via Aldo Rossi.
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