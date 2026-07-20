Calciomercato La conferma che tutti aspettavano arriva dalla Croazia: Modric firma col Milan. Ecco quando

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Era nell'aria già da un paio di settimane, ma ora la conferma di Modric al Milan - anche se non ancora l'ufficialità - giunge direttamente dalla Croazia.

Era nell'aria già da un paio di settimane, ma ora la conferma - anche se non ancora l'ufficialità - giunge direttamente dalla Croazia: Luka Modric - si legge sul sito croato Germanijak - "ha deciso di proseguire la sua carriera al Milan. Firmerà un nuovo contratto annuale con il club rossonero a metà settimana, molto probabilmente mercoledì. Modric firmerà un nuovo contratto alle stesse condizioni della scorsa stagione, ovvero 3,5 milioni di euro più bonus".

Sarà contento Ruben Amorim, il quale, durante la sua conferenza stampa di presentazione, si era così espresso sul numero 14: "Penso che sia un giocatore chiave per noi, soprattutto all'inizio, per ottenere più possesso palla. Non dico che giocherà tutte le partite, ma vogliamo davvero poter contare su di lui la prossima stagione"

Modric, addio alla nazionale?

Germanijak racconta anche che, quattro giorni fa, Modric ha pranzato con il neo commissario tecnico croato Bilić a Zara, il quale, durante la sua prima conferenza stampa da allenatore della nazionale, aveva pubblicamente annunciato la volontà di chiedere al Pallone d'Oro 2018 la possibilità di continuare a vestire la maglia a scacchi; a Spalato - si legge - "si vocifera che Modric potrebbe salutare la nazionale con una cerimonia in occasione della partita di Nations League tra Croazia e Spagna, il 6 ottobre a Poljud". Nel mentre, continuerà a lottare per il Milan.