Leao, è tempo di vacanza: il numero 10 rossonero si trova in Turchia

Leao, è tempo di vacanza: il numero 10 rossonero si trova in TurchiaMilanNews.it
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Oggi alle 00:12News
di Andrea La Manna
Leao è in vacanza in Turchia.

Dopo aver giocato il Mondiale, terminato per la sua nazionale il 6 luglio contro la Spagna che si è laureata poi Campione del Mondo, per Leao è tempo di vacanza. Una delle mete prescelte per quest'estate è stata la Turchia, dove il numero 10 si trova con la famiglia. La sua presenza è stata confermata dalle storie Instagram di Yagiz Sabuncuoglu, giornalista Turco.

LA STAGIONE DI LEAO IN NUMERI

NAZIONALE - MONDIALE
5 presenze
1 gol
1 assist

MILAN - TUTTE LE COMPETIZIONI 
31 partite 
10 gol
3 assist 