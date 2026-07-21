Leao, è tempo di vacanza: il numero 10 rossonero si trova in Turchia
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Leao è in vacanza in Turchia.
Dopo aver giocato il Mondiale, terminato per la sua nazionale il 6 luglio contro la Spagna che si è laureata poi Campione del Mondo, per Leao è tempo di vacanza. Una delle mete prescelte per quest'estate è stata la Turchia, dove il numero 10 si trova con la famiglia. La sua presenza è stata confermata dalle storie Instagram di Yagiz Sabuncuoglu, giornalista Turco.
LA STAGIONE DI LEAO IN NUMERI
NAZIONALE - MONDIALE
5 presenze
1 gol
1 assist
MILAN - TUTTE LE COMPETIZIONI
31 partite
10 gol
3 assist
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