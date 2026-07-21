"Dopo Istanbul c'è sempre Atene": AC Milan e Puma presentano l'away kit 2026/27
Un bianco che attraversa tutte le epoche, trasmettendo di generazione in generazione la stessa, immutata attitudine vincente del Club
AC Milan e PUMA presentano l'Away Kit 2026/27. Bianco classico, il colore delle grandi occasioni. Una maglia che porta con sé la mentalità vincente del Club: la costanza di chi trasforma ogni caduta nel punto di slancio per tornare alla vittoria.
Questa vocazione è capace di fare di ogni ostacolo un nuovo punto di partenza, un concetto che i milanisti traducono in una sola frase: "Dopo Istanbul c'è sempre Atene". Poche parole impresse sul retro della maglia, sotto il collo, che uniscono chi ha attraversato la luce di Atene dopo il buio di Istanbul e chi ne raccoglie oggi l'eredità.
A dare volto e voce alla campagna è Filippo Inzaghi, protagonista della finale del 2007. Nella sua carriera rossonera ha incarnato la mentalità che il Club porta con sé da sempre: la preparazione ossessiva, la fame di vittoria, la capacità di trasformare ogni sconfitta in una ripartenza. Il suo racconto, oggi, è la prova che quell'attitudine attraversa le epoche e le supera.
Ogni elemento del kit rafforza questo messaggio. I dettagli dorati e l'alloro che abbraccia lo stemma sono i segni di una storia di successi che AC Milan vuole continuare a scrivere sul campo. La determinazione di chi non conosce la resa prende forma nell'iscrizione in greco contemporaneo - "Δύναμη Ψυχής", ossia "Dýnami Psychís" - presente all'interno del collo della versione Authentic, come nell'ala di fenice che emerge dalla trama del tessuto: simboli di un percorso che non finisce mai e si rafforza a ogni nuova occasione.
Maikel Oettle, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: "Questa maglia racchiude in ogni suo elemento l'identità e la mentalità che il Club esprime da oltre un secolo. Il bianco è il colore con cui questa essenza si è mostrata al mondo per anni, e indossarlo oggi significa portare addosso una storia che continua a scriversi. Significa riconoscersi in un modo di essere che appartiene sia a chi ha vissuto le nostre notti più importanti, sia a chi le eredita".
Dominique Gauthier, VP Teamsport di PUMA, ha dichiarato: "La storia che questa maglia racconta è una delle più potenti del calcio europeo. Questo Club ha sempre trovato il modo di rialzarsi quando contava di più, e volevamo che questa maglia portasse avanti quello spirito. L'ala della fenice, l'alloro, le iscrizioni: ogni elemento ha una ragione. Siamo orgogliosi di aver creato qualcosa che onori ciò che questo Club ha dimostrato di saper essere".
La versione Authentic è realizzata con il tessuto ULTRAWEAVE di PUMA, materiale performance ultraleggero progettato per garantire libertà di movimento e alte prestazioni, con le tecnologie dryCELL e ThermoAdapt per la regolazione della temperatura corporea. La versione Replica porta la stessa identità ed estetica nella vita di tutti i giorni, utilizzando il 95% di poliestere riciclato ottenuto da scarti tessili grazie alla tecnologia RE:FIBRE.
Il nuovo Away Kit 2026/27 sarà disponibile a partire dal 21 luglio negli AC Milan Official Store, su store.acmilan.com, puma.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.
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