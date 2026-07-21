"Dopo Istanbul c'è sempre Atene": AC Milan e Puma presentano l'away kit 2026/27

vedi letture

AC Milan e PUMA hanno questa mattina presentato l'away kit per la prossima stagione che si ispira alla Champions vinta ad Atene

Un bianco che attraversa tutte le epoche, trasmettendo di generazione in generazione la stessa, immutata attitudine vincente del Club

AC Milan e PUMA presentano l'Away Kit 2026/27. Bianco classico, il colore delle grandi occasioni. Una maglia che porta con sé la mentalità vincente del Club: la costanza di chi trasforma ogni caduta nel punto di slancio per tornare alla vittoria.

Questa vocazione è capace di fare di ogni ostacolo un nuovo punto di partenza, un concetto che i milanisti traducono in una sola frase: "Dopo Istanbul c'è sempre Atene". Poche parole impresse sul retro della maglia, sotto il collo, che uniscono chi ha attraversato la luce di Atene dopo il buio di Istanbul e chi ne raccoglie oggi l'eredità.

A dare volto e voce alla campagna è Filippo Inzaghi, protagonista della finale del 2007. Nella sua carriera rossonera ha incarnato la mentalità che il Club porta con sé da sempre: la preparazione ossessiva, la fame di vittoria, la capacità di trasformare ogni sconfitta in una ripartenza. Il suo racconto, oggi, è la prova che quell'attitudine attraversa le epoche e le supera.

Ogni elemento del kit rafforza questo messaggio. I dettagli dorati e l'alloro che abbraccia lo stemma sono i segni di una storia di successi che AC Milan vuole continuare a scrivere sul campo. La determinazione di chi non conosce la resa prende forma nell'iscrizione in greco contemporaneo - "Δύναμη Ψυχής", ossia "Dýnami Psychís" - presente all'interno del collo della versione Authentic, come nell'ala di fenice che emerge dalla trama del tessuto: simboli di un percorso che non finisce mai e si rafforza a ogni nuova occasione.

Maikel Oettle, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: "Questa maglia racchiude in ogni suo elemento l'identità e la mentalità che il Club esprime da oltre un secolo. Il bianco è il colore con cui questa essenza si è mostrata al mondo per anni, e indossarlo oggi significa portare addosso una storia che continua a scriversi. Significa riconoscersi in un modo di essere che appartiene sia a chi ha vissuto le nostre notti più importanti, sia a chi le eredita".

Dominique Gauthier, VP Teamsport di PUMA, ha dichiarato: "La storia che questa maglia racconta è una delle più potenti del calcio europeo. Questo Club ha sempre trovato il modo di rialzarsi quando contava di più, e volevamo che questa maglia portasse avanti quello spirito. L'ala della fenice, l'alloro, le iscrizioni: ogni elemento ha una ragione. Siamo orgogliosi di aver creato qualcosa che onori ciò che questo Club ha dimostrato di saper essere".

La versione Authentic è realizzata con il tessuto ULTRAWEAVE di PUMA, materiale performance ultraleggero progettato per garantire libertà di movimento e alte prestazioni, con le tecnologie dryCELL e ThermoAdapt per la regolazione della temperatura corporea. La versione Replica porta la stessa identità ed estetica nella vita di tutti i giorni, utilizzando il 95% di poliestere riciclato ottenuto da scarti tessili grazie alla tecnologia RE:FIBRE.

Il nuovo Away Kit 2026/27 sarà disponibile a partire dal 21 luglio negli AC Milan Official Store, su store.acmilan.com, puma.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.