L'Aston Villa sonda Leao: Karetsas l'erede designato del portoghese

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Leao e Karetsas: destini incrociati a tinte rossonere

In una delle tante chiacchiere fatte per Pervis Estupinan, l'Aston Villa avrebbe chiesto informazioni al Milan su Rafael Leao. Per il momento si tratterebbe di un semplice sondaggio esplorativo, ma la situazione potrebbe evolversi nel corso dell'estate. Il portoghese considera ormai chiuso il proprio ciclo in rossonero e attende una proposta da un club di primo piano, preferibilmente in Premier League.

LEAO ASPETTA L'OFFERTA GIUSTA

Reduce da un Mondiale tutt'altro che esaltante, Leao è attualmente in vacanza - in Turchia - e dovrebbe raggiungere la squadra a Perth il prossimo 29 luglio, salvo sviluppi di calciomercato ovviamente. L'attaccante non sembra interessato alle avance di Galatasaray e Fenerbahce, e spera nell'inserimento di una grande società europea.

Finora, però, non sono arrivate offerte concrete né veri sondaggi da parte delle big. Il Milan non chiuderebbe comunque la porta a una cessione, anche perché davanti a un'offerta da 60 milioni di euro la dirigenza rossonera sarebbe pronta a lasciar partire il portoghese senza particolari resistenze. L'interesse dell'Aston Villa rappresenta quindi il primo segnale di un dossier che potrebbe scaldarsi nelle prossime settimane.

KARETSAS INDIVIDUATO COME POSSIBILE SOSTITUTO

Il Milan avrebbe già scelto il profilo su cui puntare in caso di addio di Rafael Leao. Si tratta di Konstantinos Karetsas, trequartista classe 2007 del Genk, considerato ideale per aumentare fantasia e qualità alle spalle della punta nel sistema di Ruben Amorim.

Sul talento greco ci sarebbe però il forte interesse del Dortmund, anche se il ragazzo sarebbe più attratto dal progetto rossonero. Il Genk lo valuta 40 milioni tra parte fissa e bonus, forte anche del contratto che lega Karetsas al club fino al 30 giugno 2029. Prima di investire una cifra così importante, il Milan dovrà prima completare una cessione rilevante, motivo per il quale l'eventuale partenza di Leao potrebbe finanziare l'assalto al classe 2007.