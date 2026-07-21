Primo Piano E se il trequartista il Milan lo avesse già in casa? Chi è Lorenzo Ossola, il talento che piace ad Amorim

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Lorenzo Ossola è una delle sorprese più piacevoli di questo inizio di preparazione del Milan, considerata la grande considerazione che Amorim ha di lui

Tra i protagonisti più interessanti della prima settimana di lavoto nel nuovo Milan targato Ruben Amorim c'è Lorenzo Ossola, trequartista classe 2007 aggregato alla prima squadra. Il tecnico poroghese sta osservando con attenzione uno dei talenti più interessanti del settore giovanile rossonero, e deciderà il suo futuro prima della partenza per la tournée in oceania. Le prime risposte del ragazzo sono state però molto incoraggianti, considerato il fatto che nel test disputato domenica a Milanello contro Milan Futuro, Ossola si è messo in mostra trovando anche la via del gol, confermando personalità ma soprattutto qualità.

OSSOLA PUÒ DIVENTARE IL NUOVO PROGETTO DI AMORIM

Oramai è risaputo: Ruben Amorim è alla ricerca di un trequartista a piede invertito che possa giocare alle spalle della punta, ed a quanto pare Ossola possiede caratteristiche interessanti per il 3-4-2-1 del lusitano, considerando il fatto che può - e sa - muoversi tra le linee, partire lateralmente e avvicinarsi alla punta, offrendo qualità tecnica e imprevedibilità. Sarebbe prematuro considerarlo già pronto per un ruolo stabile in prima squadra, ma la preparazione estiva rappresenta per il 2007 l'occasione ideale per convincere l'allenatore e dimostrare di meritarsi una chance.

Tra le altre cose Amorim ha già dimostrato nel corso della sua carriera di saper valorizzare calciarori offensivi con qualità simili a quelle di Ossola. Allo Sporting Lisbona ha trasformato Pedro Gonçalves in uno degli interpreti principali di quel tuolo, utilizzandolo sia a centrocampo che alle spalle dell'attaccante. Anche Francisco Trincao è cresciuto sotto la guida tecnica del portoghese nella capacità di giocatore dentro al campo e combinare con la punta, cose che a Barcellona - e prima di Amorim - non facena. Al Manchester United, invece, ha lavorato sull'evoluzione di Alejandro Garnacho ma soprattutto di Amad Diallo, sottolineandone i progressi al punto che l'ivoriano è diventato uno dei suoi uomini più fidati.

IL PROGETTO MILAN FUTURO COMINCIA A DARE I SUOI FRUTTI

L'ascesa di Ossola rappresenterebbe anche una vittoria per il progetto Milan Futuro, nato proprio per accompagnare i giovani verso la prima squadra attraverso un calcio più competitivo. Nonostante i risultati sportivi non siano stati quelli sperati, il percorso ha già contribuito alla crescita - e conferma - di Davide Bartesaghi, entrato stabilmente le giro della prima squadra.

Ora potrebbero addirittura essere quattro i prodotti del progetto pronti a ritagliarsi spazio agli ordini di Ruben Amorim: Francesco Camarda, Christian Comotto, lo stesso Bartesaghi ed ovviamente Lorenzo Ossola. Non tutti resteranno a Milanello, ma il vero successo del progetto Milan Futuro si misura anche attraverso questo, quando un ragazzo diventa una risorsa vera per la prima squadra. E di questo passo, il giovane trequartista classe 2007, potrebbe essere quel trequartita che tanto ricercava Amorim per il suo attacco.