Calciomercato Il Galatasaray vuole Leao! Pronta offerta (se non dovesse andare in Premier entro agosto). Rafa raccoglie info

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Secondo il giornalista turco Çağatay Çelik, "nel Galatasaray, come nella finestra di mercato invernale della scorsa stagione, ci sono dirigenti che vogliono Rafael Leao. Il club giallorosso è ben disposto a soddisfare le aspettative di uno stipendio a due cifre e rappresenta l'unica opzione in questa situazione. Se Leao non dovesse riuscire a trasferirsi in Premier League entro agosto, le cose potrebbero farsi serie".

Il collega Burhan Can Terzi ha fornito un ulteriore aggiornamento: "un intermediario autorizzato dal Galatasaray avrebbe chiamato Leao per comunicargli l'interesse e la proposta del club turco per lui. Il giocatore - si legge - starebbe raccogliendo dalla sua cerchia ristretta" informazioni sul Galatasaray e sulla Turchia".

Leao è in vacanza proprio in Turchia

Dopo aver giocato il Mondiale, terminato per la sua nazionale il 6 luglio contro la Spagna che si è laureata poi Campione del Mondo, per Leao è tempo di vacanza. Una delle mete prescelte per quest'estate è stata la Turchia, dove il numero 10 si trova con la famiglia. La sua presenza è stata confermata dalle storie Instagram di Yagiz Sabuncuoglu, giornalista Turco.