Idea Hojbjerg per il centrocampo: può lasciare il Marsiglia a prezzo di saldo
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In attesa di liberare risorse e piazzare gli esuberi, il Milan monitora la situazione legata al futuro di Pierre-Emile Hojbjerg
Liberate risorse e piazzati gli esuberi, il Milan nel corso di questo calciomercato cercherà anche di rinforzare e completare la mediana di Ruben Amorim con profili adatti a giocare in un centrocampo a due. Uno dei profili più graditi Pierre-Emile Hojbjerg, danese in possibile uscita dal Marsiglia a condizioni favorevoli, giocatore che tra le altre cose il Milan ha anche già seguito nelle ultime due estati.
Il classe 1995 garantirebbe esperienza, fisicità e qualità nella gestione del pallone. Nell'ultima Ligue 1 ha collezionato 32 presenze, 4 gol e 5 assist, confermandosi prezioso anche in fase offensiva.
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