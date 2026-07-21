Pellegatti la vede dura per Karetsas: “Trattare con i belgi sempre difficile, bisogna vendere Leao”

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Pellegatti parla della situazione Karetsas-Milan.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della situazione riguardante il giocatore classe 2007 del Genk Kostantinos Karetsas, obiettivo concreto del Milan. Queste le sue parole.

"Andare a chiedere i giocatori in Belgio, al Genk o al Brugge, è sempre una cosa complicata. Addirittura il Genk vorrebbe superare il suo record di cessione chiedendo addirittura 40 milioni per il greco, giocatore classe 2007. Il Milan 40 milioni non glieli dà. Certamente non è vero che il Borussia Dortmund sia così avanti, anzi si dice che ci siano stati già dei sondaggi del Milan lo scorso novembre. Vediamo, Karetsas è proprio l'obiettivo di Gerry Cardinale, ma bisogna vendere Leao".