Moretto: "Per Karetsas, il Milan ha un altro fascino rispetto al Dortmund. Ma..."

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Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso su X commentando la trattativa per Karetsas del Genk, obiettivo del Milan.

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso su X commentando la trattativa per Karetsas del Genk, obiettivo del Milan: "Nel video ho detto che se fosse per il ragazzo il Milan ha un altro fascino ed è un club che lui preferisce ma ho specificato che il Milan deve anche vendere. Il Borussia sta spingendo da settimane e non ha grossi problemi ad affondare, ma non è ancora fatta e si sarebbe potuta chiudere rapidamente. Da capire se il ragazzo riceverà garanzie dal Milan oppure no".

Karetsas-Milan: cosa aveva detto Moretto ieri

“In queste ultime ore - aveva detto Moretto nel video di ieri - anche dal Belgio confermano che il Milan sia su Karetsas, che il Milan sia ancora in corsa col Dortmund. Da quanto mi risulta è chiaro che per il Milan serve un’uscita, in particolar modo quella di Leao. Questa sarebbe l’idea iniziale. Poi capiremo le mosse rossonere. Karetsas, se potesse aspettare il Milan, lo farebbe perché se potesse dare priorità al Milan, la darebbe. Karetsas tra i due club andrebbe più che volentieri al Milan, la valutazione è sempre quella intorno ai 35 milioni di euro, magari più bonus, però è un profilo da tenere assolutamente in orbita Milan”.