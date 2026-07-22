Moretto: "Il mercato di Leao è fermo. Ad oggi i club in vantaggio sono Galatasaray e Fenerbahce"

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Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro di Leao e non solo

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato del Milan, tra il discorso Leao e Karetsas.

Sui rinnovi di Comotto e Camarda

"Oggi Comotto firma un rinnovo di 5 anni con il Milan, quindi tutto fatto. La firma è attesa nel pomeriggio. Camarda invece firmerà entro il weekend, quindi anche quel tipo di rinnovo è programmato".

Sul futuro di Rafael Leao

"Sembra un pò fermo il suo mercato, anzi, ti tolgo il "un pò" perché oggi non ci sono offerte concrete per Leao. Ci sono due club, Galatasaray e Fenerbahce, secondo me in vantaggio anche in base al livello di interesse che stanno sondando la possibile acquisizione del cartellino del portoghese. Non ci sono state offerte scritte a Leao. Offerte verbali sì, ma ad oggi la situazione più probabile è che Leao parta, vada in ritiro, e che poi si possa trovare una soluzione in uscita nelle prossime settimane".

Su Karetsas

"Il Borussia Dortmund sta premendo molto con il Genk per arrivare a Karetsas. I due club sono in trattativa costante, il Borussia sta inviando più di una proposta. C'è una trattativa in corso ma ti posso dire che il Milan non ha abbandonato questa pista. Anzi, il Milan c'è, è ancora in corsa, e finché il giocatore non dirà sì al Borussia si sente ancora in corsa. È normale che il club si sente svantaggiato perché deve provare a fare delle cessioni, però terrei ancora viva la pista rossonera consapevole del fatto che il Borussia sta spingendo".