Calciomercato Il Dortmund migliora l'offerta per Karetsas ma ancora non c'è l'accordo

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Il Borussia Dortmund ha alzato la sua offerta economica al Genk per Konstantinos Karetsas, cercato anche dal Milan: lo riportano i media tedeschi

Continua il pressing del Borussia Dortmund su Konstantinos Karetsas, talento 18enne del Genk e della Nazionale greca su cui ha messo gli occhi anche il Milan. Secondo quanto viene riportato da alcuni media tedeschi, in particolare dal collega Patrick Berger di Sky Sport DE, il club giallonero ha alzato la sua proposta economica a margine del viaggio che alcuni dei vertici dirigenziali hanno fatto proprio nella città belga per incontrare il ds del Genk Dimitri De Condè.

DORTMUND ALZA L'OFFERTA PER KARETSAS

Secondo quanto viene riferito, il Borussia Dortmund ha migliorato la sua offerta a 360 gradi, parte fissa e bonus. Attualmente sul tavolo la proposta economica supera leggermente i 30 milioni di euro. Adessi si attende la risposta del Genk che è consapevole che il giocatore apprezza la destinazione tedesca e vorrebbe trasferirsi, sempre secondo quanto viene riportato da Berger. Tra il Dormtund e Karetsas c'è già l'intesa per un contratto fino al 2031.