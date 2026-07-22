Primo Piano Modric e il Milan, una storia che non vuole finire: Luka ha detto sì

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Luka Modric ha ceduto anche per amore: rinnoverà il suo contratto e si legherà al Milan per ancora un'altra stagione

Lo scorso 24 maggio l'addio di Luka Modric al Milan sembrava scontato, invece il croato ha deciso semplicemente di prendersi un periodo di pausa. Nelle scorse ore il campione croato ha dato il via libera definitivo al rinnovo con il Diavolo e si prepara a vestire ancora una volta la maglia rossonera. Dopo gli ultimi contatti con Ruben Amorim, l'accordo è ormai raggiunto: manca solo la firma sul contratto che legherà Modric al club per un'altra stagione, alle stesse condizioni dello scorso anno, circa 3,5 milioni di euro più bonus.

MODRIC RESTA, POI RAGGIUNGERÀ LA SQUADRA IN TOURNÉE

Una volta completate tutte le formalità del caso, Modric dovrebbe aggregarsi ai suoi "nuovi" compagni nella tournée che vedrà il Milan impegnato tra Asia e Oceania. Amorim ha spinto con decisione per la sua conferma, convinto che l'esperienza, la qualità e il carisma di un Pallone d'Oro cinque volte campione d'Europa possano essere fondamentali per il rilancio di un Milan in costruzione.

A rendere speciale il rinnovo di Modric il legame viscerale che si è creato con l'ambiente. Il centrocampista, tifoso rossonero fin da ragazzo, ha dimostrato durante la scorsa stagione grande attaccamento a una maglia che ha sognato da sempre. Il messaggio social pubblicato alcuni mesi fa, interpretato inizialmente come un adddio("Una stagione con momenti belli e momenti difficilli, ma alla fine dobbiamo affrontare la dura realtà e ammettere che non è finita come avremmo voluto! Vorrei ringraziare di cuore tutti I tifosi del Milan per l'affetto, il rispetto e il grande supporto che mi hanno dimostrato durante tutto l'anno! Forza Milan"), assume ora un significato completamente diverso: non una chiusura ma la promessa di ritrovarsi.

AMORIM PREPARA L'ALTERNANZA CON JASHARI

Ciò che cambierà sicuramente rispetto alla passata stagione sarà la frequenza con la quale Modric sarà impiegato. Il prossimo 9 settembre il croato compirà 41 anni e il Milan sarà impegnato su più fronti, compresa l'Europa League. Amorim ha già chiarito che l'ex Real Madrid non potrà giocarle tutte e verrà utilizzato con maggiore attenzione.

Il tutto perché il portoghese vuole valorizzare anche Ardon Jashari, reduce da una stagione e da un mondiale complicato. Lo svizzero potrebbe alternarsi con Modric in cabina di regia nel corso del campionato, offrendo al Milan soluzioni differenti anche a seconda delle gare. Resta da capire chi verrà scelto nei momenti più delicati, ma una certezza però già c'è: San Siro potrà continuare ad applaudire Luka Modric per una "The Last Dance",