Terracciano carico sui social: “Prima settimana, costruiamo giorno per giorno”

Terracciano carico sui social: “Prima settimana, costruiamo giorno per giorno”MilanNews.it
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Oggi alle 00:12News
di Andrea La Manna
Terraciano commenta su Instagram la prima settimana di lavoro a Milanello.

Tramite un post condiviso sul suo profilo Instagram, Filippo Terraciano ha fatto un recap della prima settimana di Allenamento a Milanello con la maglia rossonera, in preparazione alla prossima stagione. "First week in. Building day by day" la caption del suo post, "Prima settimana, costruendo giorno per giorno"

LA STAGIONE 2025/2026 DI TERRACIANO 

Squadra - Cremonese 

Partite giocate - 37 (36 Serie A - 1 Coppa Italia)

Gol - 2

Ammonizioni - 6 

Minuti giocati - 3102