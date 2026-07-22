Ramazzotti: "La fascia di capitano del Milan, nei programmi di Cardinale e di Amorim, non deve cambiare proprietario"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Mike Maignan, capitano rossonero.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro al Milan di Mike Maignan: "La fascia di capitano del Milan, nei programmi di Cardinale e di Amorim, non deve cambiare... proprietario. Mike Maignan è e resta, oltre che il titolare della porta rossonera, anche colui che deve guidare la squadra. In via Aldo Rossi e a Milanello il portiere della Francia è considerato un punto fermo della squadra del presente e del futuro. Non ci sono stati ripensamenti o, ancora peggio, pentimenti dopo il rinnovo del contratto fino al 2031, ufficializzato lo scorso 31 gennaio. Per Cardinale è difficile trovare un altro estremo difensore affidabile come Magic Mike. Un’opinione, quella del proprietario, condivisa dal tecnico portoghese, che non a caso, appena entrato ufficialmente in carica, ha chiamato per primo Maignan. Normale per il nuovo allenatore iniziare dal capitano, ma la scelta di Ruben non è solo dettata dalle gerarchie, ma soprattutto dalla stima che nutre per il francese.

Martedì a Maignan è arrivato anche un altro messaggio di sostegno dal mondo rossonero: quello di Zlatan Ibrahimovic che, nelle immagini di Dazn, al termine della semifinale contro la Spagna, ha incrociato il portiere nella pancia dello stadio di Dallas. Lo svedese resta un consigliere di Cardinale e ha voluto far sentire la vicinanza del club (a Mike e pure a Rabiot) in un momento difficile come quello della mancata qualificazione alla finale del Mondiale".