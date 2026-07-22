Milan-Estupinan, addio vicino: accordo con l'Aston Villa fino al 2031

Milan-Estupinan, addio vicino: accordo con l'Aston Villa fino al 2031MilanNews.it
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Oggi alle 11:36Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Dopo gli ultimi giorni di stallo i dialoghi tra il Milan e l'Aston Villa per la cessione di Pervis Estupinan sarebbero ripartiti con successo

Pervis Estupinan è prossimo a lasciare il Milan dopo appena una stagione. Dopo giorni di stallo la sua cessione all'Aston Villa sarebbe oramai in fase di definizione sulla base di circa 15 milioni di euro. 

Il terzino ecuadoriano ha già raggiunto negli scorsi giorni un'intesa di massima con il club campione dell'ultima Europa League per un contratto valido fino al 2031. Restano da sistemare gli ultimi dettagli tra le società, ma la fumata bianca sembrerebbe imminente. 