Il Milan non molla la presa su Karetsas: serve una cessione per battere il Dortmund
Il Milan resta vigile sugli sviluppi della situazione legata al futuro del giovane talento greco Konstantinos Karetsas
Nel primo pomeriggio di ieri Ruben Amorim ha incontrato a Milanello Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner per fare il punto sulla rosa e sulle prossime mosse di mercato del Milan. Il nome in cima alla lista dei desideri è oggi quello di Konstantinos Karetsas, trequartista classe 2007 del Genk.
Il Borussa Dortmund resta avanti nella corsa al greco, ma non vorrebbe superare i 30 milioni di euro, mentre il club belga ne chiede 35-40 con i bonus. Il Milan può e vuole inserirsi con decisione nella corsa a Karetsas, ma prima deve cedere.
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