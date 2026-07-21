Pellegatti su Estupinian: “Dall’Inghilterra dicono manchi poco, da capire se partirà per la tournée in Asia”

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Carlo Pellegatti parla della possibile cessione di Estupinian.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del primo ritorno a Milanello dei nazionali che erano impegnati nel Mondiale, ossia Pervis Estupinian, e della sua possibile partenza destinazione Aston Villa. Queste le sue parole.

“Il primo dei nazionali ad arrivare a Milanello sarà Estupinian. Le voci che parlavano di un rallentamento della trattativa vi avevo detto che mi sembrava una mossa strategica di Cardinale per provare ad alzare il prezzo, infatti ci arrivano indiscrezioni dall'Inghilterra, zona Aston Villa, che la trattativa prosegue e non dovrebbe mancare tanto alla conclusione, vedremo. Ma indubbiamente Estupinian sarebbe dovuto essere il primo a tornare a Milano. Vedremo se arriva il 24, più che altro se partirà con il resto della squadra per la tournée in Asia oppure destinazione Birmingham perché l'Aston Villa è la squadra di Birmingham”.