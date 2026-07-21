Ordine perplesso: “Situazione Leao? Se non accetta altro oltre la Premier le vedo difficile. E Amorim ha fatto capire…”

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Franco Ordine commenta la situazione Leao relativa alla sua possibile cessione.

Intervenuto a QSVS, il noto giornalista Franco Ordine ha parlato di Leao e del suo futuro: dalla volontà del giocatore di cambiare campionato alle speranze di vederlo anche il prossimo anno in rossonero. Queste le sue parole

“La situazione Leao non la vedo così semplice perché se non è disponibile a nessuna alternativa alla Premier League, allora è o in Premier League o resta al Milan e quindi bisogna trovare l'amatore che offra la cifra giusta richiesta dal Milan e dopodiché allora si può concludere”

Amorim non ci proverà nemmeno a convincerlo a farlo restare? “La risposta che ha dato alla mia domanda nella sua conferenza stampa di preparazione, mi è sembrato di no, anche per l’aggiunta della meticolosa descrizione del ruolo di Pulisic che è quello del lato sinistro del campo, dove gioca Leao”